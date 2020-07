‘Siento que lo llevaron directo a la muerte’: hija de un extraditado

Iván Edgardo González Ramírez fue extraditado el 4 de abril a Estados Unidos, fecha en la que Colombia, según datos de la OMS, contaba con apenas 1.406 casos confirmados de contagio de covid-19, pero Estados Unidos ya completaba alrededor de 278.100 casos confirmados y 5.900 muertes a causa de esta enfermedad.

González Ramírez tenía 68 años cuando fue extraditado, era insulinodependiente y además, según lo cuenta su hija Liliana González, contaba con un cuadro de hipertensión.



Al salir de la cárcel La Picota en Bogotá, donde permanecía desde mayo de 2019 en calidad de indiciado a la espera de su juicio, las autoridades en Estados Unidos debían comprometerse a garantizar su vida debido a que es un requisito para su extradición. Sin embargo, dicho compromiso no se cumplió.



Según cuenta su hija, ella nunca pudo comunicarse con el defensor de oficio que le había asignado el Estado colombiano a su padre, por lo tanto, nunca tuvo claridad sobre cómo se llevaría a cabo el trámite de extradición y bajo qué requisitos. Lo poco que logró saber se lo contaron compañeros de su padre en La Picota, con quienes tenía comunicación de forma ocasional.

La llegada a Estados Unidos

Al llegar a Estados Unidos, Iván no pudo comunicarse con su familia, tuvo que pasar 14 días en cuarentena para que finalmente pudiera hablar con ellos.



En una de las llamadas, unos 15 días después de que salió de cuarentena, habló cinco minutos con su hermana para contarle que su estado de salud no era el mejor.



“Él le manifiesta de manera muy angustiosa que se siente muy mal, que no puede respirar y le pide ayuda para comunicarse con la embajada, el consulado o el ministerio para que le suministren la ayuda médica que él necesita”, cuenta su hija.



Desde ese día no tuvieron noticias recientes, por lo que Liliana, por medio de correos electrónicos, escribió al consulado y al centro penitenciario sin recibir ninguna respuesta satisfactoria.



Fue con el abogado de un amigo de su padre que lograron tener noticias sobre su estado de salud: “A través de él pudimos averiguar que mi papá estuvo enfermo y lo llevaron a un hospital y lo único que nos dijeron, en principio, fue que le hicieron la prueba de covid y había salido negativa”.

Con esas noticias recientes, el 5 de junio, Iván se comunica con la madre de su hija Liliana. Una llamada que llegó por sorpresa porque recientemente había rumores de que él había fallecido.



Ella le pregunta sobre su estado de salud: “¿Tienes covid?”, y él le responde: “No, algo peor. Tengo pulmonía y agua en los pulmones, pero ya estoy mejorando. Cuando salga de cuarentena, me comunico de nuevo”.



Esa fue la última de las 5 o 6 llamadas que recibieron de él. Luego de eso, el pasado viernes 26 de junio, a su hija Liliana le comunicaron por medio de un correo que su padre se encontraba recibiendo atención médica especializada y que al volver al centro penitenciario, regresaría a cuarentena.



El domingo 28 de junio, alrededor de las 8 de la noche, un alguacil se comunicó con ella: “Él me informó que mi papá había fallecido esa madrugada a las 2 y 40 de la mañana y que una segunda prueba para covid había resultado positiva”.



“Esto es como una película de terror, cuántos meses de angustia, es una afección psicológica terrible. Yo me levantaba todos los días que él podía llamar pendiente a su llamada porque él estaba enfermo”, añade.

Sin respuesta del Estado colombiano

Con incertidumbre sobre lo que pasó y los últimos momentos de su padre, Liliana aún se pregunta: “¿Qué necesidad había de mandar una persona para allá en este momento?”.



Estados Unidos, como es bien sabido, es uno de los países más golpeados por la pandemia. Al día de hoy, el estado de Florida, donde se encontraba recluido el padre de Liliana, reporta más de 8.000 contagios diarios, el índice más alto de todo el país.



Además, según su hija, no han recibido ningún apoyo de Colombia: “Ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros, no nos han manifestado ni siquiera una condolencia”.



Sin embargo, la tragedia no termina. Al día de hoy, no tienen claro cómo es el proceso de repatriación, aunque el Consulado de Colombia en Miami está averiguando cuál sería el trámite teniendo en cuenta que, por la pandemia, no es el ordinario.

“No hemos tenido la oportunidad de tener un duelo normal, nosotros aún no tenemos cuerpo, no tenemos cenizas y no sabemos muy bien los trámites porque, en medio de la pandemia, son cosas que aún no están definidas”, aseguró Liliana.



Por ahora, Liliana pide una explicación sobre lo que le sucedió a su padre: “Solicito una explicación clara de lo que sucedió con la vida de mi padre. No tengo una respuesta clara de cómo fueron sus últimos momentos, todo lo que padeció, no sé nada, siento que lo llevaron directo a la muerte”.

