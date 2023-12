Esto dice Mindefensa sobre informe de Medicina Legal e incremento de homicidios

EL TIEMPO publicó un informe, con base en cifras publicadas por Medicina Legal, instituto que depende de la Fiscalía General, que da cuenta que entre enero y noviembre del presente año han sido asesinadas 12.682 personas.



Esto, equivale a un incremento de las muertes violentas del 5,29 por ciento con respecto a igual periodo del año anterior, cuando se registraron 12.045 homicidios.



Mientras que el Ministerio de Defensa reportó una reducción de los homicidios - entre enero y noviembre de 2023, del uno por ciento.



De acuerdo con las cifras del Ministerio, en estos 11 meses se reportaron 12.174 homicidios, mientras que el año pasado fueron 12.285 casos.

Homicidios por riñas y consumo de alcohol en Medellín Foto: Archivo EL TIEMPO y iStock

¿Por qué la diferencia en las cifras?

En la mañana de este miércoles, este diario consultó con el Ministerio de Defensa sobre la diferencia en las cifras de homicidios y su respuesta oficial se concentra en la omisión de los homicidios no intencionales en la cifra de la cartera castrense.



"Las diferencias en la cifra de homicidio entre Medicina Legal y Ministerio de Defensa:

en el periodo del 1.° de enero al 30 de noviembre, Medicina Legal reportó 12.682 homicidios, mientras que el Ministerio de Defensa reportó 12.174, con fuente Policía Nacional en las mesas semanales que se hacen con Fiscalía General de la Nación", se lee en la respuesta oficial del Mindefensa.



Entre las dos cifras, la diferencia es de 508 casos. La mayor diferencia en el reporte tiene que ver con la omisión de los homicidios no intencionales en la cifra de Ministerio de Defensa. Esto significa que no se incluyen los homicidios culposos, accidentales, por legítima defensa, en procedimientos de la Fuerza Pública o que no han sido caracterizados por la Fiscalía General.



Dicha diferencia corresponde a 370 casos. Los demás casos (138 casos, 1 % del total), que no están dentro del conteo de Ministerio de Defensa, surgen por las diferencias que puede haber en los reportes de las fuentes primarias, bien porque en alguna de las fuentes se conoció la muerte violenta, pero no se determinó como un homicidio, o bien porque no se reportó el caso".

Entre enero y noviembre son 26.555 las personas que han fallecido por causas violentas

De hecho, frente a la respuesta del Ministerio llama la atención que Medicina Legal discrimina las causas de muertes violentas (ver gráfico) en Colombia, y así, entre enero y noviembre han muerto 26.555 personas.

El reporte que entregó Medicina Legal respecto a las muertes violentas en Colombia. Foto: Captura de documento

