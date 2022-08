Continúan las investigaciones por la muerte de un menor de edad de 9 años este fin de semana, tras haber usado una atracción en el ecoparque Canaán, ubicado en la vereda Trinidad de la inspección de San Joaquín, en La Mesa, Cundinamarca.



El niño había llegado con su familia para pasar unos días de descanso y el domingo decidió lanzarse por un canopy para ver la naturaleza y aunque su padre lo esperaba del otro lado de la línea, en medio del recorrido, al parecer, se enredó con las cuerdas y murió, aunque todo es materia de investigación.

Según el alcalde de La Mesa, Humberto Segura Barragán, cuando se le solicitaron al ecoparque todos los documentos legales, faltaban permisos y el registro nacional de turismo no estaban al día con el tema de bomberos, por lo cual el lugar fue sellado.



Más allá de esas medidas, se adelanta una investigación penal y, de acuerdo con expertos, por la situación podría caber un caso por homicidio.



Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que "debe verificarse quién era el encargado de esa atracción en particular para determinar si estaba capacitado, si había un adecuado manejo de las eventuales emergencias, y quien esté a cargo de la atracción podría estar frente a un evento de homicidio culposo".



Pero además, el ecoparque como entidad podría tener que responder civilmente por el fallecimiento del niño si, como señaló el alcalde municipal, le faltaban permisos para operar.



"Un parque no puede abrir y funcionar sin los permisos correspondientes, en este evento hay una responsabilidad civil del parque que debe reparar los perjuicios causados a la familia del menor fallecido; los hechos dan cuenta de que además no todas las personas a cargo de los asistentes estaban preparados, por lo que igualmente hay una responsabilidad civil", concluyó Bernate.

