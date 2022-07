Ante la fiscalía general de la Nación fueron denunciados dos integrantes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, así como cuatro agentes de la Sijín de la Policía Nacional, por presunta destrucción de pruebas en relación con la extraña muerte de Carime Mario Paciolla, ocurrida el 15 de julio de 2020.



Paciolla, de origen italiano y de 33 años, era oficial de terreno de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en el equipo de San Vicente del Caguán, Caquetá, fue encontrado muerto al interior de su residencia, ubicado en el barrio Villa Ferro de dicho municipio.



La denuncia conocida por EL TIEMPO, radicada este viernes por los representantes de la familia de Paciolla, dice que se habrían presentado irregularidades desde el momento en que se encontró el cadáver del italiano, por cuya muerte avanza en la Fiscalía Octava de Florencia, Caquetá, una investigación por el delito de homicidio.



En el caso se ha manejado la hipótesis de un suicidio, la cual ha sido rechazada por la familia, que ha manifestado que Paciolla estaba "preocupado por algo que había visto, oído o intuido", por lo que tenía previsto adelantar su viaje a Italia, fijado, paradójicamente, para el día de su muerte.



La denuncia alega que el funcionario de la Misión de Verificación de la ONU, Christian Thompson, el 15 de julio ingresó al apartamento de Paciolla, luego de persuadir al dueño del apartamento para que le diera las llaves, y fue allí donde encontró sin vida al colaborador por lo que salió del lugar.



“El señor Thompson mantuvo en su poder las llaves, ingresó nuevamente con los primeros policías respondientes, salió, volvió a ingresar con la unidad se mantuvo en el mismo, realizó toma de fotografías y video del lugar de los hechos y mantuvo el control del acceso del apartamento básica de criminalística (y) pese a que fue requerido para que se saliera del lugar, hasta por tres días después”, dice la denuncia.



El mismo día, 15 de julio, los policías Carlos Alberto Cerón Anacona, Yomer José Velandia Casallas, Cristian David Giraldo y Jesús Alberto Rada, realizaron una inspección del lugar y hallaron sangre en un colchón inflable y ollas.



Según la denuncia, estos elementos, que fueron fotografiados y eran muestras biológicas claves, “no fueron recolectadas, embaladas, documentadas y sometidas a cadena de custodia o estudio forense por parte de los cuatro funcionarios de policía judicial”.

Carmine Mario Paciolla fue encontrado sin vida en el barrio Villa Ferro de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Foto: @Caquetaaldia

La denuncia alega que Thompson, enlace de Seguridad de la Misión de la ONU en San Vicente del Caguán, estuvo presente durante toda la diligencia sin que mediara autorización legal y afirma que este habría entado a la escena sin elementos de bioseguridad, generando “riesgo de contaminación”.



El escrito cita la declaración del patrullero Jesús Alberto Rada en el sentido de advertir que la escena se habría podido alterar por el ingreso previo del funcionario quien, fue el que mantuvo control sobre las pertenencias personales de Paciolla. “Junto a su supervisor Juan Vásquez García, entregaron dinero a los patrulleros para sufragar gastos de traslado del cuerpo a San Vicente del Caguán”, agrega la denuncia.



El documento insiste en que, Thompson y Velásquez decidieron por su cuenta hacer un inventario de las pertenencias de Paciolla, así como “limpiar el lugar contratando terceras personas” y entregar “elementos a terceros”.



También, dice la denuncia, habrían introducido “en bolsas de basura el colchón y las ollas que contenían un líquido que al parecer era sangre, trasladarse en vehículo oficial de la ONU al basurero municipal y desaparecerlas arrojándolas de forma subrepticia al basurero”.



La denuncia también asegura que las pertenencias del colaborador fueron trasladadas unas a Florencia y otras a Bogotá y que, entre las remitidas a la capital, se encuentra un “ratón de computador con manchas de sangre”.



El documento radicado ante la Fiscalía asegura que los representantes de la familia no han tenido accedo a las pertenencias de Paciolla y que no saben si las tiene esa entidad o la Misión de la ONU o si ya no existen.



