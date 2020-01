Zapateiro 'no ha sido investigado': Movice controvierte al Ejército

En un comunicado público emitido por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), se vuelve a cuestionar la designación del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como comandante del Ejército Nacional.

Aunque el Movimiento y la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada en Antioquia "celebran" que haya salido el general Nicacio Martínez de la comandancia, tras ser cuestionado reiteradas ocasiones el año pasado, lamentaron "que el Gobierno Nacional siga premiando a militares comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos".



Por eso, rechazaron el nombramiento del general Zapateiro, "quien no ha sido investigado por la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, ocurrida el nueve de marzo de 1995", dice el comunicado, sobre el caso del padre del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero.

Según el Movice, que cita la versión de la familia, Quintero Cano se presentó a la Cuarta Brigada del Ejército para prestar servicio militar, fue seleccionado para integrar el Batallón de Infantería No. 31 'Voltígeros' y luego informó de un traslado a la Decimosegunda brigada, en Urabá. Desde allí, tras un supuesto altercado con el entonces Capitán Zapateiro, Quintero Cano habría sido enviado a Medellín, pero su rastro se perdió entonces.



No se ha esclarecido si se transportaba en bus y si fue interceptado en el camino por alguno de los grupos armados que para entonces se disputaban el control de la región.



El Ejército emitió esta semana un comunicado en el que citó la decisión absolutoria del Tribunal Administrativo de Antioquia por este caso, con fecha del 30 de marzo del 2001. En este documento se cita que, para la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, "no existe prueba alguna de la responsabilidad de los servidores públicos ni por acción ni por omisión por la presunta desaparición del señor Jaime Enrique Quintero Cano".



En el mismo comunicado, el Ejército "invita" a la familia Quintero a "tener como fuentes las decisiones judiciales que ya existen, cuya consulta puede llevarse a cabo en razón a lo resuelto".

Sin embargo, el Movice contradice esta posición, y dice que Zapateiro "nunca fue investigado" y que el caso permanece en impunidad. "El fallo al que alude el comunicado del Comando del Ejército del pasado 28 de diciembre se trató de una demanda administrativa de reparación directa contra el Ministerio de Defensa por falla en el servicio", fallada a favor del Ministerio y confirmada por el Consejo de Estado.



"Pero en ella no se aborda la responsabilidad individual del general Zapateiro porque lo que se buscaba era que la familia fuera reparada por el daño causado con la desaparición forzada de su ser querido. Cabe señalar que en dicha demanda fueron desestimados los testimonios de militares que dan cuenta de la conducta irregular del entonces Capitán Zapateiro, de la irregularidad del procedimiento y de los indicios sobre lo que pudo haberle ocurrido a Jaime Enrique", asegura el Movice.



Entre los cuestionamientos se pregunta por qué Quintero Cano habría sido devuelto en transporte público en una zona roja que, como era de público conocimiento, se disputaban las guerrillas y los paramilitares, y donde los retenes, tomas, secuestros y asesinatos eran frecuentes.



Finalmente, el Movice exigió al general Zapateiro "que informe a la familia Quintero las circunstancias en las cuales fue desaparecido Jaime Enrique Quintero Cano y se comprometa con la verdad para lograr su localización y que sea devuelto a su familia".



La polémica por este caso ha llevado a que incluso el futbolista se manifieste en sus redes sociales, diciendo que solo quiere saber la verdad de lo que pasó con su padre, y a que Zapateiro responda que está dispuesto a reunirse con la familia del futbolista antioqueño que juega para el equipo River Plate, de Argentina.



