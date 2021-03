Los graves hallazgos de investigación por noche de horror en La Modelo

Excesos en el uso de la fuerza, actos contra la dignidad de los presos, torturas y hasta posibles ejecuciones extrajudiciales.



Sobre esas hipótesis trabaja la Fiscalía General en la investigación por los hechos de violencia de la noche del 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo, de Bogotá, cuando, en medio de protestas de reclusos pidiendo medidas de protección frente al covid-19, murieron 24 internos y más de 100 personas quedaron heridas.



Esa noche de horror, que se hizo viral en el país por los videos publicados en redes sociales sobre lo que allí pasaba en tiempo real, se extendió por varias horas mientras afuera, en la calle, familiares de los presos se apostaron esperando tener información de sus seres queridos.

Tras los hechos, el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, asignó un grupo de investigadores para indagar una línea vinculada a las muertes de los internos y otra para llegar a quienes desde el exterior instigaron las protestas, que se dieron simultáneamente en varios penales del país.



Un informe del ente acusador –conocido por EL TIEMPO– detalla que de los 24 presos que murieron, 23 fueron por disparos de armas de fuego y uno más por caída libre. Y entre los 107 heridos –de los cuales 76 son privados de la libertad y 33, del Inpec– hay 43 que resultaron lesionados por armas de fuego, 19 por golpes de funcionarios del Inpec, 4 por riñas entre presos y 6 por caídas, entre otros.

Rastro de torturas

La Fiscalía ha recopilado en el último año abundante evidencia testimonial y técnica para aclarar plenamente lo sucedido en marzo del año pasado. Con drones y un moderno sistema digital se avanza en la reconstrucción de los hechos.



Entre lo más grave que ha encontrado hasta el momento la Dirección Especializada de la Fiscalía contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que ha hecho más de 1.000 labores de investigación, entre entrevistas, revisión de documentos y otros, además de las muertes por homicidios, están las torturas a las que habrían sido sometidos los presos y una posible destrucción de pruebas.



Sobre la tortura, dice el informe, se encontró que durante la retoma de la cárcel hubo golpes y desnudez forzada, lo mismo en el traslado a centros médicos, y en tercer lugar, se señala que tras las protestas, presos fueron recluidos en celdas de aislamiento en las que les habrían pegado, obligado a estar desnudos y negado atención médica, entre otro tipo de agresiones contra su dignidad.

Los familiares de los internos en la cárcel La Modelo llegaron hasta el lugar en medio de los hechos. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Mauricio Martínez, abogado de varias familias de internos que fallecieron en la refriega, confirmó que internos relataron que fueron desnudados “y los llevaron a un sitio en donde los golpearon”. Además, esas personas le aseguraron que “la idea de los del Inpec era asesinar a los reos”. Y desde el comité de solidaridad con los presos políticos también confirmaron varios reportes de torturas y de las celdas de aislamiento.



Asimismo, el abogado Óscar Ramírez dijo que varios presos y sus familias les pidieron dejar de averiguar porque, al parecer, los detenidos estaban siendo hostigados por guardianes por hablar de estos temas.

Respecto de los homicidios, la Fiscalía tiene identificados 8 que se habrían presentado en hechos atribuidos a legítima defensa y en cumplimiento de las funciones de los guardias. Una persona falleció por una caída desde altura, un cuerpo fue encontrado en un techo, y sobre otras cuatro víctimas se maneja aún una doble hipótesis sobre el agresor: Inpec u otro preso.



Hay además un fallecido cuyo cuerpo registró balas de fuentes diferentes, otro tiene una herida por otro proyectil, cuatro murieron en hospitales, un cuerpo fue entregado por los presos, y se investigan tres casos cuyo homicidio habría sido por una fuente externa, por la ubicación de los cuerpos.

La Fiscalía y la Procuraduría analizan videos en los que quedó registrado lo sucedido en La Modelo. Foto: EL TIEMPO

Ese es uno de los hallazgos más delicados pues se habla de tiradores que desde afuera habrían disparado contra algunos de los internos. Frente a esta hipótesis hay más de 20 labores de investigación, y, dice el informe de la Fiscalía, una vez se cuente con otros resultados de balística y estudio de trayectoria de los proyectiles “se ordenará a Medicina Legal la aplicación del Protocolo de Minnesota”. Ese protocolo internacional es para la investigación de ejecuciones extrajudiciales.



Adicionalmente, se indaga la hipótesis de intento de homicidio de personas que resultaron heridas o muertas a pesar de no estar en sitios en los que hubiera un riesgo de fuga y que incluso presentaban disparos en la cabeza. “En esta hipótesis se tiene identificada una víctima y se continúan labores de investigación para identificar a los tiradores”.



Para la Fiscalía también hubo un ocultamiento o destrucción de evidencias, por ejemplo, en Sanidad de la cárcel extrajeron proyectiles que no fueron recuperados y entregados a la autoridad; también se han visto incongruencias en los registros de atención, una presunta manipulación de las cámaras de seguridad durante el motín y una presunta manipulación posterior en los videos que fueron entregados a la Fiscalía.



Esta entidad examina la posible responsabilidad de mandos medios y directivos de la cárcel por la presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones. Ya se escuchó en interrogatorio al director (e) de la cárcel y a su comandante de vigilancia, y está programada una diligencia con otros directivos de la penitenciaría, como el entonces director general del Inpec, general Norberto Mujica.



El ente acusador tiene abierta otra investigación paralela por las agresiones y heridas que sufrieron los integrantes de la guardia.



La investigación de la Fiscalía ya está avanzada y a punto de tomar decisiones judiciales contra personas vinculadas a irregularidades durante el control de la protesta.

En cuanto a las investigaciones disciplinarias, en la Procuraduría General, el 23 de marzo de 2020, durante la administración de Fernando Carrillo, se abrió una indagación preliminar y en tres oportunidades se decretó la práctica de pruebas, pero solo hasta finales del año pasado se abrió la investigación formal contra el exdirector de la cárcel Carlos Augusto Hincapié; el exdirector encargado, mayor Jorge Gama, y la excomandante de Custodia y Vigilancia, teniente Elizabeth Vergara Vergara.



Y ahora, bajo la dirección de la procuradora general, Margarita Cabello, se está a la espera de que se resuelva un impedimento presentado por el nuevo procurador delegado de Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien para la época de los hechos era viceministro de Justicia, una cartera que tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario.

A las afueras de la cárcel, familiares de los presos recogieron del piso cartuchos de armas, tras los motines del 21 de marzo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO Según testimonios, durante los enfrentamientos hubo disparos desde dentro de la cárcel. Así quedó una de las torres de vigilancia. Foto: @Minjusticia Las instalaciones afectadas en La Modelo. Foto: Twitter: @MinjusticiaCo En el área de cocina se dañaron elementos como neveras e incluso parte de la comida con la que se preparan los alimentos de los internos. Foto: Twitter: @MinjusticiaCo Había escombros de muros caídos, varias puertas de celdas quedaron inservibles. Foto: Twitter: @MinjusticiaCo En los incendios se quemaron también elementos de enseñanza, sillas y pupitres, incluso hubo afectaciones a los lugares donde los presos reciben atención psicosocial. Foto: Twitter: @MinjusticiaCo Según los reos, esto fue una protesta para exigir mayores medidas sanitarias en las cárceles de cara a la pandemia de coronavirus. Foto: Twitter: @MinjusticiaCo En medio de disturbios, que comenzaron hacia las 9 de la noche del 21 de marzo, presos comenzaron a prender colchonetas y otros elementos, y hubo incendios. Foto: Twitter: @@MinjusticiaCo Foto: Twitter: @@MinjusticiaCo

Las fuentes de la Procuraduría manifestaron que una vez se aclare ese impedimento, se avanzará en la práctica de pruebas y de testimonios a personas vinculadas al caso y se dará impulso a la investigación.

Familiares de víctimas exigen justicia

Los familiares de las 24 personas que fallecieron en La Modelo piden decisiones de fondo. Stefanía Huertas, esposa de Campo Elias Carranza Sanabria, uno de los presos que falleció ese día recordó que se enteró de la muerte de su esposo no por el Inpec o la Fiscalía, sino porque unos amigos de él la llamaron.



"Lo mataron’, me dijeron por teléfono. Cuando eso sucedió para mí fue muy duro, yo estaba embarazada, él me dejó con el niño mayor y ahora el bebé, que tiene 10 meses. Él era un apoyo para mí, trabajaba en los talleres de madera, vendía las cosas y me ayudaba con dinero”, contó.



Carranza, de 34 años, estaba en la cárcel pagando una condena por secuestro. “Él era un ser humano, pese a sus errores, supuestamente el Inpec está para cuidar a las personas, no para matarlas. Cuando él saliera de la cárcel teníamos muchos planes juntos como familia, queríamos salir adelante con los niños, teníamos planeado casarnos, viajar... muchos sueños que quedaron derrumbados por ese día”, narró entre llanto.

Su esposo, según supieron después, murió desangrado tras un disparo que le atravesó el tórax, “lo que nos dicen, aunque uno no sabe qué es verdad, es que le dispararon desde muy cerca, él quedó como con las manos arriba, como rindiéndose, pidiendo que no lo mataran”.



Por ello, Huertas dijo que espera que haya verdad y justicia “en nombre de mi esposo y de todos los que fallecieron ese día que tienen familia, nos dolió, dejó corazones rotos, familias, hijos…”, también una reparación económica que le permita salir adelante con sus dos hijos.



