La última voluntad de Giselle Jaller Jabbour, de 64 años, fue que no se hiciera pública su voluntad de morir y que el día que sucediera, estuvieran solo dos de sus familiares.



Giselle, más conocida como la 'Mona Jaller' recibió la eutanasia (en la mañana del jueves), en un centro médico y sus exequias se realizaron bajo la mayor reserva.



Esa misma mañana la 'Mona Jaller' fue trasladada en una ambulancia desde la cárcel El Buen Pastor, ubicada en el noroccidente de Bogotá, a un centro médico donde era esperada para cumplir con el procedimiento.



"Dicho procedimiento fue realizado en cumplimiento al derecho que le asiste a las PPL (personas privadas de la libertad) a morir con dignidad, de acuerdo con la sentencia C-233 de 2021 proferida por la Corte Constitucional y la Resolución 971 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social", informó el Inpec.



Giselle cumplía una condena de 11 años de cárcel por estafa. De ella se conoce que nació en el Líbano, en el Medio Oriente, y que al parecer vino al país, muy joven, enamorada de un colombiano con el que se casó.



De hecho, todo indica que se trataba de un alto oficial y que a raíz de esa relación fue que logró los contactos que más adelante le permitieron concretar las estafas en la Fuerza Pública.

Al parecer, la 'Mona Jaller' padecía una enfermedad que le producía fuertes dolores y que hace más de un año la llevaron a tomar medicamentos para controlarlos.



La solicitud “de que se le aplicara la eutanasia la inició hace varios meses, y se le respetó su voluntad”, dijo un funcionario del Inpec.



La mujer comentó que no quería que la prensa se enterara de su proceso al recordar que por varios problemas judiciales fue protagonista de sonados titulares.



La ‘Mona Jaller’ fue capturada en Bogotá, en febrero de 2019, mientras caminaba tranquila por una calle de un exclusivo sector al norte de la ciudad cuando la Policía, en una actividad de rutina, la requirió.



Ella sabía que tres meses atrás la Interpol había emitido una circular roja – para facilitar su ubicación y captura en 194 países – a solicitud de un juez de ejecución de penas para que cumpliera con la condena de siete años de cárcel que se le había impuesto por fraude procesal y falsa denuncia.



La mujer se identificó con una cédula falsa, a nombre de una ciudadana israelí, y quedó al descubierto por las autoridades.

Estafó al Ejército en 800 millones de pesos

Giselle Jaller en la década de los 90 se robó la atención de los medios por varias situaciones que llegaron a afectar hasta los procesos de contratación del Ejército, institución a la que logró estafar.



Su primer golpe lo dio en 1993 cuando obtuvo un contrato por 250.000 dólares de la época (unos 800 millones de pesos) para dotar con uniformes a las Fuerzas Militares, los cuales no entregó.



Pese a ello obtuvo un segundo contrato para la compra de sables para los cadetes de la Escuela Militar, proceso que no cumplió.



Y, en 1995, el entonces Banco Ganadero, hoy BBVA, denunció a Giselle Jaller por suplantar la identidad de su hermana Rolla Jaller para hacerse pasar como representantes legal de Inter Terra.



Para esa empresa, Jaller solicitó millonarios créditos que luego fueron anulados cuando se encontró que la firma era falsa. Luego, en el 2010, intentó falsificar unos documentos de Inter Terra para transferir acciones a su nombre, lo que también se detectó.



En los registros judiciales se advierte que la ‘Mona Jaller’ fue capturada en junio de 1995, pero quedó en libertad condicional sobre la base de que en ese momento tenía siete meses de embarazo y nunca se volvió a presentar ante las autoridades.

Se presentaba como esposa de Hugo Chávez

Tras el escándalo la ‘Mona Jaller’ logró evadir la justicia y se radicó por varios años en Estados Unidos. Aparentemente compró un apartamento en un exclusivo sector de Washington.



Allí se presentaba como la esposa de un político egipcio – algo que parecía otra historia extraída de su cabeza – ya que no se le vio nunca con el hombre. Además, presumía de su avión privado y de varias y lujosas propiedades no solo en Norteamérica sino en Europa.



En EE. UU. se hizo llamar madame Giselle y se conocieron varias denuncias en su contra por estafa. Dos vecinos la acusaron de liderar un proyecto de inversión precisamente para vender camisetas al Ejército de Venezuela. De hecho, ella se presentó como esposa de Hugo Chávez.



La demandaron por 1.7 millones de dólares, la cifra que en teoría se había pactado dentro del fallido negocio. Varios medios la ubicaron y ella negó cualquier anomalía y se declaró como víctima de un mal entendido para dañar su imagen.



Es más, en una entrevista en un reconocido periódico estadounidense se presentó como Giselle Yazji y negó que fuera Giselle Jaller, la estafadora conocida como la ‘Mona Jaller’, quien en ese momento llevaba más de una década huyendo de la justicia colombiana.



No es claro cuándo la mujer regresó a Colombia, pero logró evadir a la justicia por cerca de 24 años, hasta el día que fue capturada en Bogotá, sobre la carrera séptima y se identificó con un documento que alertó a los policías que la trasladaron hasta un CAI donde, al revisar sus huellas digitales en el sistema, salió que era buscada por Interpol.



Ese mismo día fue presentada ante un juez que verificó su situación judicial y la envió a la cárcel de mujeres. De su hermana, a la que suplantó, no se volvió a saber, no es claro si está en Colombia y si fue a visitarla.



“No estaba sola, fue una interna que se ganó el cariño de sus compañeras, pero poco hablaba de su vida”, dijo el funcionario del Inpec, quien reiteró que en la cárcel se respeta el derecho que cada persona tiene a morir dignamente.

