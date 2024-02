Causa Justa alerta a Minsalud por escasez de medicamento para interrumpir el embarazo

En la tarde de este jueves, el Movimiento Causa Justa dio a conocer - a través de un comunicado de prensa - que el Grupo Médico por el Derecho a Decidir alertó sobre la escasez del medicamento misoprostol en el país.



Este medicamento es utilizado para la interrupción del embarazo y otros tratamientos ginecoobstétricos.



En esa línea, el Movimiento Causa Justa hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Invima para que se declare este medicamento en desabastecimiento y como “vital no disponible”.



Indicó Causa Justa que Bogotá, Medellín, Neiva y Bucaramanga son algunas de las ciudades donde el Grupo Médico por el Derecho a Decidir ha identificado que está faltando el misoprostol, "que hace parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y que está incluido en el Plan de Beneficios en Salud en Colombia".



De acuerdo con la información, "la falta de este medicamento amenaza la prestación de tratamientos ginecoobstétricos como la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, el manejo del aborto espontáneo y la prevención y manejo de la hemorragia postparto".



Se indica además que, el potencial desabastecimiento de misoprostol compromete los avances que se han dado en el país en la gestión del aborto en las primeras semanas del embarazo a través de servicios en centros de salud y de telemedicina, además del aborto autogestionado.

"Esta situación se torna más grave en regiones en las que el sistema de salud presenta fallas por no tener servicios disponibles, siendo la telemedicina una modalidad de atención alternativa y segura que necesita de la disponibilidad de misoprostol", indicó Causa Justa.



De igual forma, alertó sobre el hecho que la escasez de los insumos para el procedimiento de servicios legales y seguros afecta su prestación. "Además, este desabastecimiento puede aumentar la circulación de versiones alteradas y fraudulentas de misoprostol, método más común de aborto clandestino empleado en Colombia (Instituto Guttmacher, 2020), y poner en riesgo la vida y salud de las mujeres".



La alerta está desde 2021

Según la información proporcionada por la Fundación Oriéntame, organización que integra el Movimiento Causa Justa y una de las principales prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva en el país, la escasez de este medicamento ha persistido desde finales de 2021 y se atribuye a tres factores principales.



En primer lugar, se destaca la retirada de varios registros del mercado, ya que algunos de ellos han expirado sin que se haya solicitado su renovación. En segundo lugar, se señala la insuficiencia en la disponibilidad de las dos únicas marcas con registros aún vigentes, LaFrancol y Tecnoquimicas, para llevar a cabo tanto la producción como la comercialización. En tercer lugar, se destaca el fenómeno del crecimiento del mercado clandestino como una causa adicional de la escasez.



En mayo de 2022, la Fundación Oriéntame, hizo a las autoridades la solicitud de declaratoria de desabastecimiento de misoprostol en tanto supone una barrera de acceso al aborto seguro y oportuno con acompañamiento médico y de manera autogestionada.

En mayo de 2023, Lafrancol informó no tener disponibilidad del medicamento y en octubre de este mismo año el misoprostol en presentación de 50 mcg producido por Tecnoquimicas S.A. estaba agotado y con observación de descontinuado.



El 4 de septiembre de 2023, el Grupo Médico pidió al Ministerio de Salud declarar el desabastecimiento del medicamento y “tomar cartas en el asunto para garantizar la salud y el bienestar de las mujeres que habitan en el territorio nacional, considerando que esto supone una afectación de salud pública”.



Además, solicitó que se le declare como vital no disponible, lo que permitiría que se aceleren los procesos de registros sanitarios en curso y que se facilite su importación sin registro sanitario.



Hasta el momento y desde octubre del 2023, el Invima realiza monitorización de la disponibilidad del medicamento. No obstante, "esta medida es insuficiente si se considera el carácter esencial de este medicamento, por lo que es necesaria una medida de mayor alcance y la inclusión del misoprostol en el plan de urgencia ordenado a finales del 2023 al Ministerio de Salud por el desabastecimiento de otros medicamentos".



El Movimiento Causa Justa hace un llamado al Ministerio de Salud y el Invima para que se declare el medicamento misoprostol como “vital no disponible”, con la finalidad de que se aceleren los procesos de registros sanitarios en curso y que se facilite su importación sin registro sanitario.



