La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien está en medio de un escándalo luego que se confirmara que usa para sus traslados oficiales el avión del contratista privado Pedro Contecha.



El caso busca determinar si se cometieron faltas disciplinarias de parte del funcionario.



Sobre este caso, el ministro Reyes ha dicho que la cartera que dirige no tiene avión privado y que él debe llegar, en todo caso, a zonas en las que se han presentado emergencias. E indicó que ha pagado de su bolsillo la gasolina que ha sido necesaria para el avión.



Además, ha dicho que conoció a Contecha en septiembre de 2022 y que él ha sido contratista del Invías. “Cuando se trató de llegar a estos sitios, como llegar a San Andrés cuando no había un solo cupo… unas veces él me dijo que si necesitaba el avión, que estaba a disposición, yo le dije que ‘la verdad no tengo cómo desplazarme’ y hay situaciones que no admiten espera y esa ha sido mi vocación y lo que estoy haciendo”.

Pedro Contecha, de la firma Ingeniería de Vías S.A.S. Foto: Foto de la página web de Rodríguez y Londoño S.A (Rylsa)

Como explicó EL TIEMPO, Contecha es dueño de la empresa Ingeniería de Vías S.A.S que ha tenido varios contratos con el Estado para la construcción de obras.



Tan solo en los últimos cinco años, entre 2018 y los primeros meses de 2023, este diario encontró ocho contratos con el Estado, por casi 300 mil millones de pesos, que suscribió esa empresa, tres han sido por contratación directa y cinco por licitación pública.



El más reciente es el contrato directo que Ingeniería de Vías S.A.S firmó con el Invías el 27 de enero de este año, por valor de 60.377’861.822 pesos para la atención de la emergencia vial registrada en la vía Mojarras - Popayán, en Cauca.



Antes de ese, la empresa de Contecha firmó, en octubre de 2022, un contrato con el Instituto de Infraestructura y Concesionaria de Cundinamarca por 30.683’815.565 pesos para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que comunica el casco urbano de Villeta con el casco urbano de Útica. Este negocio jurídico le fue adjudicado mediante licitación pública.



En 2020 le aparecen tres contratos, uno en diciembre firmado con el Invías tras una licitación pública para las obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales incluidos en el programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones", localizados en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander.

