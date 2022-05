El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se opondrá este viernes al preacuerdo firmado entre la Fiscalía y tres de los procesados por las irregularidades en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.



(Le puede interesar: Representante de Indra niega posibilidad de alterar resultados electorales).



Fuentes oficiales señalaron que el ente acusador llegó a un acuerdo con el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana y otros dos procesados, y lo presentará este viernes ante un juez de Bogotá. Este incluye pena de prisión con una rebaja de la sentencia por aceptación de cargos y la devolución del dinero del anticipo del contrato del que se apropiaron ilegalmente.

En ese último aspecto radica la diferencia que quedó planteada este miércoles durante la audiencia de imputación de cargos contra Tapia Aldana.



En la diligencia, la abogada Laura Kamila Toro —suplente de Iván Cancino en representación del Mintic— dejó claro que no estaba de acuerdo con la cifra tasada por la Fiscalía como valor apropiado. Y enfatizó que el ministerio no está en condiciones de recibir equipos comprados por el contratista como parte de devolución del dinero enredado.



Mientras que la cartera considera que los procesados tenían que responder ante la justicia por la totalidad del anticipo (74.000 millones de pesos) y devolver ese monto, la Fiscalía estableció en alrededor de 15.000 millones de pesos el valor de lo apropiado, al considerar que el resto del dinero fue invertido en equipos importados y en la instalación de puntos para prestar el servicio de internet en centros educativos de las zonas más alejadas del país.



Por ejemplo, en el caso puntual de Tapia Aldana, la Fiscalía le imputó el delito de peculado, correspondiente a 6.182 millones de pesos que habrían sido entregados al contratista y de los cuales, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos). “El excedente —algo más de 5.063 millones de pesos— el hoy procesado, al parecer, los usó para comprar de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta”, dijo la Fiscalía.



El ministerio insiste que al contratista le tenían que imputar el peculado por los 74.000 millones de pesos y no solo por 6.182 millones.



La Fiscalía no está de acuerdo con esa hipótesis y en la audiencia de este miércoles se ratificó en ese monto. En todo caso la negociación establece que los procesados tendrán que pagar pena de cárcel por sus delitos.



El ente acusador indicó que tiene evidencias documentales, facturas y testimonios para considerar que parte del anticipo se usó en la compra de equipos, pero el Mintic señaló que esas compras se hicieron el 7 y 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2020, con dinero del que se desconoce su origen, y que la licitación se adjudicó el 9 de diciembre.



“Esta formulación de imputación va en detrimento de los intereses que represento del Ministerio de Comunicaciones y se solicita que la suma del peculado deberá ser de 74.000 millones de pesos”, dijo la abogada Toro.



Además, voceros de la cartera señalan que los equipos no han sido nacionalizados y no se sabe en qué estado se encuentran, por lo que no es posible saber su valor real.



Así las cosas, será un juzgado de Bogotá el que tendrá que definir si avala la negociación o si acoge la petición que hará el ministerio para rechazar el preacuerdo.



Por el escándalo, la Fiscalía ha imputado cargos a Tapia Aldana, a los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque; el representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde. Y hace algunos días llevó ante la justicia a Jorge Enrique López Benavides, señalado por el ente acusador “de ser el responsable de varias falsedades detectadas en el entramado de corrupción que permitió a la unión temporal Centros Poblados quedarse con el millonario contrato para llevar internet a 7.000 escuelas rurales del país”.



Por los mismos hechos avanzan investigaciones fiscales en la Contraloría General y disciplinarias en la Procuraduría General. En esta última fueron llamados a juicio Adriana Vanessa Meza, exsecretaria general Mintic; Sandra Orjuela, exsubdirectora de Gestión Contractual Ministerio; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, antiguo director de Infraestructura Mintic; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UT Centros Poblados 2020. Así como Paola Andrea Izquierdo, quien era la representante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, que ejerce la interventoría del contrato.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com