La forma en la que fue recibida Aida Merlano tras su deportación de Venezuela sigue dando de qué hablar y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al recibimiento que le dieron a la condenada por corrupción electoral en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, el 10 de marzo.



Es de recordar que esa mañana Merlano llegó deportada de Venezuela, vestida con accesorios de diseñador, recibida sin esposas por funcionarios de Migración Colombia y por la directora de la Dijín, quienes le dieron apretones de manos.

Luego, Merlano fue conducida a un sitio donde, por primera vez, un criminal condenado dio una rueda de prensa.



Al respecto, en entrevista con RTVC, el ministro Osuna sostuvo que “el tema de si hubo rueda de prensa, si venía bien vestida, si se sacaron fotos; eso me parecen temas de farándula que no me competen”.



Añadió que lo importante es que Merlano fue deportada y ahora está capturada, “lo otro no es algo en lo que el Ministerio de Justicia haya tenido alguna actuación”, indicó el Ministro.



Así mismo, afirmó que centrarse en esas detalles del recibimiento de la excongresista es “fijarse en los accesorios y perder de vista lo principal: hubo una deportación, la señora Aida Merlano está pagando su pena, respondiendo ante la justicia colombiana”.



Finalmente, el jefe de la cartera de justicia sostuvo que en este proceso también fue importante que la deportación de Merlano fue posible gracias a que se retomaron las relaciones diplomáticas con Venezuela.

