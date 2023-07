Este martes, tras reunirse en distintas regiones con varias comunidades, el Ministerio de Justicia presentó las conclusiones de 25 espacios territoriales para avanzar en la construcción de la política de drogas 2023-2033.



(Lea también: Los retos para una política de drogas que el Gobierno no termina de aterrizar).



De acuerdo con el ministro Néstor Osuna, en estos espacios evidenciaron el anhelo de las personas de tener una mejor vida dentro de economías lícitas y ese es uno de los propósitos de la nueva política que se sigue diseñando.

Facebook Twitter Linkedin

Ministro de Justicia, Néstor Osuna Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Osuna comenzó por mencionar que para cambiar a Colombia uno de los puntos básicos es cambiar la política de drogas: “A todos los colombianos les produce vergüenza internacional que se nos reconoce como un país con problema de drogas, y la solución que se había propuesto históricamente desde hace más de 50 años no ha sido solución de nada, nos ha hundido cada vez más en esa dolorosa reputación y en un conflicto armado, en pobreza, exclusión, desplazamiento y miseria”.



(Le puede interesar: Comunidades de ocho zonas con narcocultivos participarán en política de drogas).



Los encuentros se realizaron en 8 regiones de 16 departamentos, priorizadas por ser zonas con alta presencia de cultivo de hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito. Allí se buscó conocer las perspectivas de las comunidades y se contó con la participación de más de 2.700 personas, incluyendo poblaciones étnicas, y 274 organizaciones.

Los ejes de la política

Esta política de cambio va a promover algo que hemos llamado tránsito a la legalidad. Es proponerles a los campesinos y cultivadores pobres una posibilidad de cambiar su actividad económica por una que esté dentro de la ley: @MinjusticiaCo pic.twitter.com/zg73VeQZ5e — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) July 11, 2023

Si bien sigue en construcción, al presentar las conclusiones de los espacios territoriales el ministro Osuna se refirió a los ejes que seguirá la política de drogas, siendo el primero un tránsito a la legalidad en el que se le proponga a los campesinos y cultivadores, en su mayoría en condiciones de pobreza, una posibilidad de cambiar su actividad económica ilegal por una que sea permitida.



(Lo invitamos a leer: Así se planeó el exterminio del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad).



"También estamos pensando en los usos lícitos de la coca, del cannabis, de la amapola, porque la historia y las ciencias ancestrales nos indican que son materia prima para hacer fertilizantes, alimentos, medicamentos, y una cantidad de sustancias que también el Gobierno está dispuesto a apoyar”, añadió Osuna.



Sobre el abordaje al consumo de estupefacientes, el jefe de la cartera de justicia sostuvo que esto será de salud pública.

“Queremos desterrar el narcotráfico con la combinación entre una acción cada vez más eficaz de la fuerza pública, los jueces, la cercana y necesaria colaboración internacional, porque estos son cadenas internacionales de crimen, y con una política de desmantelamiento de bandas”. pic.twitter.com/E7j1lzTevV — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) July 11, 2023

En cuanto al tratamiento de quienes participan en la cadena del narcotráfico, el Ministro expuso que el Gobierno seguirá proponiendo tratamientos penales diferenciados para los pequeños cultivadores de hoja de coca, con una “política de ‘oxígeno’, de sembrar vida”; y para los grandes narcotraficantes, el abordaje será de asfixia, “la política cambia completamente para asfixiar, cada vez estamos siendo más eficientes en la incautación de cocaína y así desmantelar todas las estructuras criminales”.



Por último, Osuna resaltó que se quiere desterrar el narcotráfico a través de una acción cada vez más eficaz de las Fuerza Pública, la cercana y necesaria colaboración internacional, y también con la política de desmantelamiento de bandas criminales.

Osuna habló de decisión de EE.UU de no medir los cultivos de coca en Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Para 2021 en Colombia se detectaron 204.000 hectáreas sembradas con hojas de coca. Foto: Raúl Arboleda. AFP

Durante el espacio, al responder a preguntas de periodistas, el ministro de justicia se refirió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender el monitoreo de cultivos de coca que venía presentando anualmente desde hace décadas.

(Lea en contexto: EE. UU. suspende monitoreo de cultivos de coca en Colombia: estas son las razones).



Frente al tema, señaló que no sabe si esta suspensión será permanente o solo por este año, pero enfatizó en que esto no es perjudicial para el país en tanto se trata de una “decisión de la autoridad norteamericana que es neutral”.



Agregó que Colombia tiene varios índices de medición de este fenómeno, por lo cual la suspensión del monitoreo desde Estados Unidos no significa que se va a dejar de medir la siembra de coca.



Por último, aclaró que esto es una asunto de política interna de Estados Unidos y que no tiene repercusión alguna en las buenas relaciones que mantiene Colombia con ese país.



“La relación entre EE. UU. y Colombia en esta materia es absolutamente fluida, de cooperación, no tenemos ningún problema, estamos en un buen momento de esas relaciones”, concluyó.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: