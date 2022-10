Este jueves el ministro de justicia Néstor Osuna disipó cualquier duda que hubiera sobre la postura del gobierno frente al tráfico de cocaína y enfáticamente aclaró que este gobierno no legalizará la cocaína.



Así lo dijo durante la presentación del informe de 2021 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, que concluyó que el año pasado los cultivos de coca rompieron todos los récord y se incrementaron en un 43 por ciento, al pasar de 143.000 hectáreas sembradas en 2020 a 204.000 hectáreas en 2021.



Osuna resaltó que el aumento sin precedentes de la coca, presentado en el Simci, es una muestra más del rotundo fracaso de la política de drogas que ha tenico Colombia en los últimos 50 años.



"Si seguimos haciendo lo mismo que llevamos haciendo en los últimos años el resultado no va a cambiar", destacó el ministro que añadió que por eso este gobierno plantea un cambio en el abordaje de la política cuya hoja de ruta es el acuerdo de paz firmado en 2016.



De acuerdo con el jefe de la cartera de justicia, hay un compromiso estatal para incrementar la presencia efectiva del Estado en los territorios, impulsar el acceso a tierras económicamente rentables para los campesinos, y permitir algunos usos legales de la coca, como usos medicinales e industriales.



"No se trata de erradicar la planta, se trata de tener una economía segura, pacífica, prospera para las cultivadoras y los cultivadores de hoja de coca y una alternativa que les permita vivir mejor", señaló.

Al instalar la presentación del informe anual 'Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos -2021', el @MinjusticiaCo @osunanestor enfatizó en que "el Gobierno nacional diseñará y pondrá en ejecución una política de drogas que no incluye la legalización de la cocaína" pic.twitter.com/URSoqLG8qe — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 20, 2022

No obstante, fue enfático en decir que este gobierno no legalizará la cocaína. "Tenemos que buscar alternativas que no incluyen la legalización de la cocaína, eso no está en este gobierno, pero sí usos lícitos de la coca, presencia del Estado hacia estas zonas, avanzar en dejar el mar de sangre que no se ve en las estadísticas pero está detrás de esos datos", enfatizó.



Añadió que el Ministerio convocará al menos cuatro audiencias sobre política de drogas para escuchar a las comunidades y elaborar a partir de sus opiniones propuestas más concretas para enfrentar estos problemas.

