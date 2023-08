El Ministerio de Justicia lanzó este miércoles el Plan Integral Penitenciario para la Prevención (PIPP) que tiene como fin velar por la protección de la vida e integridad de los funcionarios del Inpec. La razón de ello es la situación de amenazas que se han presentado en su contra y contra del director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez.



"En los últimos meses ha habido numerosas amenazas en contra de la vida de funcionarios del cuerpo de custodia del Inpec, del coronel Gutiérrez. Ha habido varios homicidios, anoche uno en Valledupar y Sebastián Carrillo está desaparecido hace más de tres meses y eso nos anima a buscar medidas adicionales", señaló el Ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El funcionario hizo referencia al avance por ejemplo de una estrategia que comenzó a dar resultados de lucha contra la corrupción y la extorsión en las cárceles.



"Estamos 'pisando callos' de estructuras criminales poderosas y también de funcionarios del INPEC que se han dejado corromper y son cómplices, partícipes o autores de estos acto", dijo al referirse sobre el tema de riesgo en contra de estos funcionarios.



El ministro Osuna indicó que la entidad "no se va a amilanar por unas amenazas o por unos hechos de criminalidad. Los funcionarios que han sido cómplices tengan la certeza de que los vamos a perseguir" y señaló que espera que la Fiscalía actúe con celeridad en las investigaciones.



Además, reveló que se convocará un consejo de seguridad para tratar esta problemática. Según el Inpec, en los últimos siete años se han presentado 63 homicidios y 650 amenazas a funcionarios de la entidad.

El @INPEC_Colombia no se va a amilanar por unas amenazas o por unos hechos de criminalidad. Los funcionarios que han sido cómplices tengan la certeza de que los vamos a perseguir. Esperamos de la @FiscaliaCol celeridad en las investigaciones: @MinjusticiaCo

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, dijo que la estrategia tendrá varios componentes como la articulación de otras entidades para la seguridad.



La idea consiste en adelantar gestiones ante la Unidad Nacional de Protección para que apoyen la seguridad de los funcionarios que se encuentran en alto riesgo, ya sea por la cárcel en el que ejercen sus labores, o por otros factores.



"Vamos a revisar todo eso", dijo. Además, se coordinará con la Fiscalía para verificar el avance de las investigaciones adelantadas frente a las amenazas y homicidios a la guardia penitenciaria, por parte de un Fiscal Delegado para el Inpec. "Sucede un hecho y no hay resultados y por eso es el llamado para que la Fiscalía nos apoye", dijo Gutiérrez.



Igualmente, con el apoyo de la Dijín de la Policía "se designará a un equipo investigativo para que adelante las acciones especializadas, con el fin de ser más efectivos y oportunos en los procesos". Y se hará una capacitación para la guardia penitenciaria en seguridad personal.

El Ministro de Justicia reiteró que los funcionarios del Inpec son servidores públicos como cualquiera otros y señaló que deben ser apreciados por la sociedad por la labor que hacen, que es difícil, y que cuentan con salarios "modestos".



"No puede ser que haya mejor asesinados que otros, hasta allá no puede llegar la indolencia", dijo al señalar que se apoyarán manifestaciones que van a realizar los integrantes del sindicato del Inpec. "No son una estadística", apuntó.

