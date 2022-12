Desde el evento por la Condecoración José Ignacio de Márquez al ‘Mérito Judicial’, el ministro de justicia Néstor Osuna entregó detalles del decreto que acerca cada vez más la liberación de 230 jóvenes detenidos durante protestas para que sean gestores de paz.



Se trata del Decreto 2422 de 2022, expedido por el presidente Gustavo Petro y que crea la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.



Esta comisión, indicó Osuna, estará encargada de recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que estén presos para que sean voceros en gestiones de paz.

Ministro de Justicia Néstor Osuna. Foto: Twitter @MinjusticiaCo

Esta comisión estará conformada por el Ministro de Justicia, el de Interior, el de Defensa, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, "haremos los lineamientos para enviarle al Presidente las recomendaciones sobre quiénes podrían ser designados y quiénes no. El Comisionado de Paz les impondrá las tareas que deben cumplir y vigilará el cumplimiento de esas tareas", dijo Osuna.



Frente a las dudas que ha generado el hecho de que eventualmente personas condenadas puedan quedar libres para ser gestoras de paz, el jefe de la cartera de justicia aclaró que aunque la ley no tiene condicionamientos al respecto, la Comisión le recomendará al presidente Petro "que sean las personas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y cumplir con tareas humanitarias".



Con esto también dejó claro que determinar quién queda libre y quién no es una atribución exclusiva del Presidente, y sostuvo que esta medida no afecta el curso de los procesos judiciales, "saca a la persona de la cárcel para que cumpla esas funciones vigiladas por el Comisionado de Paz, sigue cumpliendo con los requerimientos judiciales y terminada la labor de vocería, (la persona) continúa con todos sus efectos el proceso judicial".

Finalmente, Osuna dijo que la palabra final la tendrán los jueces pues la decisión del Presidente sobre liberar a una persona se remitirá al juez de ejecución de penas o quien tenga a cargo su privación de la libertad, "y si después de eso hay controversias judiciales, pues los jueces tienen la última palabra".

