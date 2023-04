En el foro 'Ley de sometimiento: hoja de ruta' organizado por EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que la gran ventaja que tiene la iniciativa que presentó el Gobierno es permitir que haya juicios colectivos de integrantes de bandas.



"Los anteriores mecanismos de sometimiento, que ya hemos ensayado varios, le han apuntado al sometimiento individual y eso acarrea que unos criminales se someten, van a la cárcel y se reemplazan por otros. La estructura criminal los reemplaza. Esta estrategia debe apuntarle al juicio colectivo, al desmantelamiento completo de la ley", dijo.



Osuna dijo que si el proceso es exitoso, esto puede garantizar que, efectivamente, termine la actividad criminal y defendió la iniciativa para grandes bandas. Además, dijo que es claro que todo proyecto de ley es susceptible de demora.



"Yo tengo la percepción de que en materia de reparación a las víctimas el capítulo que se le introdujo al proyecto es adecuado, pero, por lo que ha dicho la Procuradora y el Fiscal, pues se revisará. ¿En dónde? En los debates parlamentarios, que sea el mejor marco posible para la reparación de las víctimas", dijo.



Andrés Mompotes y Néstor Osuna, Ministro de Justicia Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En diálogo con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que de lograrse esta idea de sometimiento, el beneficiario será el país.



"Quiere decir que las personas en las barriadas de Medellín, en Santa Marta, en Barranquilla, puedan salir a caminar, que las familias no sientan el temor de que van a ser extorsionadas. Si esa ley nos conduce a esos beneficios, el gran beneficio es la sociedad", apuntó.



"Le estamos ofreciendo a estos criminales una última oportunidad", señaló Osuna al reprochar que algunos de los integrantes de estas bandas hayan señalado públicamente que la ley les parece poco.



"¿Poco? A mi me parece demasiado. Esto les permite tener una vejez así como la que estamos aspirando todos los colombianos, después de haber pagado sus penas y reparado a las víctimas y haber desarrollado actividades restaurativa", agregó.

El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, procuradora y fiscal general, respectivamente, en foro de EL TIEMPO. Foto:12/04/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre la posibilidad de que estas personas se queden con el 6 por ciento de los bienes que adquirieron producto de su criminalidad, el Ministro de Justicia dijo que si bien suena mucho, el restante 94 por ciento "que va a entrar al Estado para reparar a las víctimas".



"Sabemos todos que es mucho dinero, pues bueno, el 94 por ciento de ese dinero va a entrar al Estado, lo va a recuperar el Estado, y lo puede destinar a las víctimas con la ventaja de que no se tiene que ir al proceso de extinción de dominio, sino que en el mismo proceso colectivo se puede decidir la extinción de dominio de esos bienes", agregó.



Sobre si el proyecto no debería llamarse de 'sometimiento', sino de 'sujeción' o de 'no repetición', el Ministro dijo que el lenguaje en estos proyectos es importante y que se debería usar aquel que "nos deje a todos más tranquilos".



"A mi también me deja más tranquilo un lenguaje tradicional de derecho penal", dijo. Y ante la pregunta de Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, de si estaría de acuerdo en que el proyecto se llamara de 'no reindicidencia', Osuna dijo que sí.



"En esto del lenguaje también pensemos lo siguiente: de pronto también hay que hacer un guiño hacia ellos. Si les parece que 'sometimiento' es inaceptable y lo que estamos planteando es un régimen de justicia ordinaria, con penas efectivas, de cárcel, con indemnización, con reparación a las víctimas y lo llamamos 'sujeción' y a ellos los deja tranquilos, pues...sí", dijo.

