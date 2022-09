Luego de versiones de que el Gobierno estaba pidiendo el traslado de cárcel de varias personas, entre esas Sergio Andrés Pastor, alias 19, líder de la primera línea, el Ministerio de Justicia aclaró la información.



Fuentes del ministerio indicaron que no es cierto que esa cartera le haya solicitado al Inpec gestionar los traslados, sino que a la entidad llegó una carta enviada por una organización que está pidiendo esos cambios de cárceles por motivo de reunificación familiar, y que el ministro firmó el recibido de esta.



La carta fue enviada en un papel con un membrete que dice 'Ni 1Día + ¡Libres y absueltxs!', y está dirigida al director del Inpec, general Tito Castellanos, a la Consejería Presidencial para la Juventud y al ministro de Justicia, Néstor Osuna.



El documento dice: "Mediante la presente nos dirigimos a su despacho con el fin de solicitar que se realicen los siguientes traslados para buscar el acercamiento familiar de las personas privadas de la libertad que han manifestado ser judicializadas en el marco de la protesta social".



Añade que en los casos de personas detenidas que están en custodia de la Policía se pedía la asignación de cupos carcelarios en el lugar que garantice el acercamiento familiar.



Seguidamente, se adjunta un listado de siete personas cuyos nombres surgieron, según la misiva, tras un censo preliminar adelantado por la campaña Ni 1Día + ¡Libres y absueltxs!

El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto: Ministerio de Justicia

Al final de la misiva están las firmas de la consejera presidencial de la Juventud, Gabriela Posso, y del ministro de Justicia, que acompaña su firma con la nota: "Recibí para evaluar y facilitar", escrita de su puño y letra junto con la fecha 7 de septiembre de 2022.



Desde el ministerio recalcaron así que la carta no fue enviada por esa entidad, sino solo suscrita en calidad de recibida por el jefe de la cartera.



Sumado a esto, en un documento posterior, ese sí dirigido por el Ministerio de Justicia a Posso, la cartera explica el marco jurídico para el traslado de personas privadas de la libertad dispuesto en la Ley 65 de 1993, que indica que no es el ministerio el que tiene potestad de trasladar a internos, lo cual corresponde por ley a la dirección del Inpec.



"Si las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia y vigilancia del Inpec en alguno de los establecimiento de reclusión del orden nacional, es aplicable la normativa anterior para decisión de dicha entidad, para lo cual deberán cumplirse los requisitos en la norma", se lee en este documento.



También se señala allí que el Inpec no tiene potestad sobre las personas sindicadas detenidas en uris o estaciones de policía, "salvo sobre los que se encuentran en calidad de condenados, los cuales en principio deben ser trasladados a los establecimientos de reclusión del orden nacional", concluye el documento firmado por Miguel Ángel González, director de Política Criminal y Penitenciaria del ministerio.

