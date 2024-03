Minjusticia: al menos 20 mujeres han salido en libertad por la ley de utilidad pública

El pasado 5 de enero, el Ministerio de Justicia reportó el caso de la primera mujer que obtuvo el beneficio de la ley de Utilidad Pública. Se trató de una madre cabeza de familia, la cual se encontraba pagando una pena de 39 meses por hurto calificado agravado, en Ibagué, Tolima. Los hechos por los que fue condenada ocurrieron en octubre de 2021 y la sentencia se profirió el 15 de marzo de 2023.

El pasado viernes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el ministro Néstor Osuna reveló que, a la fecha, alrededor de 20 mujeres han sido beneficiadas con la norma, la cual cumplió su primer año.

De acuerdo con proyecciones del Minjusticia, se espera que esta ley pueda beneficiar en total a más de 4.500 mujeres cabeza de familia que se encuentran privadas de la libertad en todo el país, aunque a la fecha, 500 mujeres ya están postuladas para ser acogidas por la norma.

“Celebramos el primer aniversario de la ley de utilidad pública que le permite a mujeres cabeza de familia condenadas por delitos, digamos menores, cumplir la pena no en prisión, sino en labores comunitaria y así no destrozamos una familia metiendo a la madre a la cárcel y dejando un niño afuera cuando son familias donde no hay padre”, dijo el ministro Osuna en medio de la conmemoración del aniversario de la ley.

En su intervención y ante la pregunta de cómo está la justicia para las mujeres, a propósito del Día de la Mujer, el funcionario señaló que hay que ser “más eficaces” en la investigación, juzgamiento y sanción de delitos de violencia de género. “Nos hace falta avanzar sustancialmente en la investigación y sanción de feminicidio y avanzar hacia la igualdad de derechos y la plena dignidad de todas las mujeres del país”.

A su turno, el viceministro de Justicia Camilo Umaña, señaló que esta ley -de aspiración restaurativa-, es un hito porque este tipo de medidas “descongelan” la idea de que ya se había llegado a un tope en cuanto a las sanciones impuestas a las personas.

“Este tipo de medidas de Justicia Restaurativa le dicen a la humanidad que hay que repensar eso que se considera ya pensado, hay que buscar una forma de entender el tiempo y hay que buscar una forma de entender otras medidas de responsabilidad”, manifestó el viceministro y añadió que esta norma “no dice ‘vamos a buscar destruir la responsabilidad’, sino que invita a buscar repensar esa responsabilidad”.

Esta ley está concebida para que las mujeres, que ya están condenadas, y que resulten beneficiadas cumplan un plan de trabajo y las condiciones impuestas por el juez. “La ley de utilidad pública es un sustitutivo de la prisión que reconoce la especial vulnerabilidad de las mujeres condenadas”, dijo Umaña en septiembre pasado cuando se firmó el decreto que reglamentó la Ley 2292 de 2023.

Esta norma, establece que los delitos a los que aplica la sustitución de prisión son los contemplados en los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal, referentes al hurto, hurto calificado, y sus circunstancias de agravación, respectivamente.

Así mismo, la norma cobija los delitos tipificados en los artículos 375, 376 y 377, que corresponden, respectivamente, a conservación o financiación de plantaciones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Algunas de las actividades que pueden realizar las mujeres son actividades de bienestar animal, apoyo o asistencia a comunidades vulnerables, restauración ambiental, apoyo en funciones propias los organismos de defensa civil y cuerpos bomberos o entidades realicen labores similares, entre otras.

La norma señala que el servicio de utilidad pública consiste en servicios no remunerados en beneficio de la sociedad, los cuales se ejercerán a través de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro o no gubernamentales.

