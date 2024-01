El Gobierno hace esfuerzos para saldar esa deuda: Osuna sobre bloqueadores en cárceles

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio detalles de las medidas contra la extorsión carcelaria, de los bloqueadores de señales, de la comisión para la reforma de la justicia y de la idea de Ecuador de expulsar presos.



La Procuraduría hizo un llamado frente al alza de la extorsión carcelaria, ¿qué medidas tomará el Ministerio para remediar esta situación?

Todos los días se trabaja para combatir las distintas modalidades de crimen y los resultados de esta actividad están ahí, aunque no reciban la misma publicidad que se le da a las movidas de los criminales.

Captura de 'Satanás'. Foto: Policía Nacional

Durante esta semana, por ejemplo, recibieron amplísima difusión a unas amenazas y mensajes intimidatorios de una persona acusada de extorsión que usa el alias de Satanás, pero apenas se registró que precisamente el viernes 12 de enero se desmanteló la banda que trabajaba con esa persona, llamada ‘Los Hestias’, con 18 capturas sólo en Bogotá.



Cosas semejantes ocurren de modo rutinario. Dicho eso, por supuesto que todas las autoridades concernidas en la seguridad y en la justicia asumimos la lucha contra el crimen y no evadimos responsabilidades.



¿Y qué más han hecho?

En las cárceles, por ejemplo, se ha implementado una novedosa estrategia de traslados, reubicaciones, requisas y controles aleatorios. FACEBOOK

En las cárceles, por ejemplo, se ha implementado una novedosa estrategia de traslados, reubicaciones, requisas y controles aleatorios que permite identificar de modo eficiente las actividades criminales que pueden desarrollarse desde esos centros, para tomar los correctivos necesarios. La colaboración armónica entre autoridades judiciales, Fuerza Pública y órganos de control es, sin duda, una buena noticia para los colombianos.

¿También han procesado a funcionarios del Inpec?

La oficina de Control Disciplinario del Inpec adelanta investigaciones contra funcionarios que se han identificado realizando acciones contrarias al régimen interno y de igual manera judicializaciones a quienes infringen la ley penal, es así como en el año 2023 se tienen los siguientes resultados: 5.353 investigaciones disciplinarias (previas y formales) abiertas; 40 procesos investigativos (abiertos e iniciados); 208 sanciones; y 125 funcionarios capturados.

El Ministerio explora la posibilidad de unos equipos especiales que bloquean la señal en un perímetro muy concreto, ¿qué tan avanzados van?

El bloqueo de señales de telefonía celular en las cárceles es una medida que se ha utilizado de tiempo atrás mediante la ubicación de aparatos inhibidores en esos centros, con resultados que ciertamente tienen claroscuros. Es cierto que tal como ocurre en todos los ámbitos de la tecnología, los avances en esta materia son veloces y permanentes.

Bloqueadores de señal. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los aparatos se desactualizaron hace ya más de una década y nuestro gobierno está haciendo esfuerzos para saldar esa deuda. Existe ya una posibilidad de bloquear la señal de telefonía celular en lugares específicos sin necesidad de utilizar ningún aparato, es decir, sin hardware, sino mediante aplicaciones de software que al parecer son bastante eficaces y que no pueden ser manipuladas desde las cárceles. Son herramientas virtuales costosas que se están utilizando en algunos pocos lugares del mundo.

¿Ustedes analizan la idea?

Estamos haciendo todos los análisis jurídicos y de eficacia, conveniencia y precios de estas tecnologías. FACEBOOK

Junto con los Ministerios de las Tecnologías y las Comunicaciones, Defensa e Interior estamos haciendo todos los análisis jurídicos y de eficacia, conveniencia y precios de estas tecnologías para poder tomar decisiones al respecto con todos los elementos de juicio.



También estamos trabajando en relaciones prontas relacionadas con aparatos especializados para el control del ingreso a los centros penitenciarios, así como con sistemas de bloqueo alternativos y hemos mejorado las medidas anticorrupción para quienes indebidamente entran aparatos de comunicación a las cárceles.

Decomisos, tras las acciones de la Policía con el Inpec. Foto: Policía Valle

¿Pero se ha contemplado tipificar como delito el tener un celular dentro de una cárcel?

No, y sinceramente le digo que eso sería incluso fácil en los momentos actuales, pero no resolvería el problema existente. Las personas privadas de libertad no se verían disuadidas pues ya están en la cárcel. Sería simple populismo punitivo.

¿Y se ha considerado como otra opción entregar cárceles para que las manejen empresas privadas que puedan garantizar más condiciones de seguridad y control?

Creo que la pregunta intenta inducir una respuesta, porque asume la premisa de que las empresas privadas pueden garantizar condiciones que se le niegan al Estado, y sinceramente, no comparto esa premisa. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno ha comenzado a desmontar el sistema de privatización de las prisiones porque ha considerado que los centros operados por particulares tienen un rendimiento inferior a los públicos. Dicho lo anterior, en el Gobierno consideramos que el ejercicio de una función pública esencial del Estado, como es el sistema penitenciario, debe ser asumido directamente por las autoridades.

En el Gobierno consideramos que el ejercicio de una función pública esencial del Estado, como es el sistema penitenciario, debe ser asumido directamente por las autoridades. FACEBOOK

La custodia de las cárceles corresponde por ley al Inpec, entidad pública adscrita al ministerio de Justicia. Las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiendan que quienes custodian a personas privadas de libertad sean funcionarios públicos.

Hace poco mencionó la posibilidad de una reforma al Inpec y a la Uspec, ¿en ellas se incluirían cambios para acabar con la corrupción carcelaria que a veces es la que permite el ingreso de elementos prohibidos como celulares?



Por supuesto, pero no estamos esperando a que se apruebe el rediseño administrativo para implementar todas las medidas contra la corrupción que tenemos ya a mano con la legislación vigente. Se ha incrementado el control disciplinario en el Inpec, existen más casos de corrupción judicializados, se han establecido controles de seguridad en colaboración con la Fuerza Pública, se han hecho operativos internos en conjunto con la Policía y campañas internas antiextorsión en las cárceles.

Operativo en La Picota. Foto: Inpec

Frente a la reforma a la Justicia, el martes se instalará la comisión de expertos, ¿qué se discutirá ese día?

Néstor Osuna. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Creo que el país va a recibir muy buenas noticias sobre las reformas a la justicia, como fruto de las labores de esa comisión amplia que comienza sus labores la semana entrante. Nunca se había convocado un grupo de expertos que abarcara de modo tan plural el espectro de quienes trabajan por la justicia.



Allí, además de las autoridades judiciales (y en esto, no sólo de las altas cortes), habrá aportes de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la justicia, así como de grupos críticos y analíticos que nunca han sido escuchados en esta materia. El primer día, como es obvio, se intentarán concertar unas pautas de procedimiento para proceder con eficiencia y celeridad.



¿El Ministerio ya tiene listos los proyectos de la reforma para que los estudien los expertos?

No se trata de una comisión ‘validadora’ de proyectos previamente elaborados, sino de una genuina comisión de expertos, en cuyo seno se construirán las reformas. Dicho eso, por supuesto seremos propositivos: tenemos unos borradores y unas ideas que pondremos a su consideración, sin que eso limite la agenda.

¿Y qué novedades traen esos borradores de proyectos de reforma? ¿Qué se podría adelantar?

El Gobierno está especialmente interesado en reformas que permitan volcar la justicia hacia el esclarecimiento de la verdad, hacia una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, hacia el pleno disfrute de los derechos por toda la población, lo que incluye el fortalecimiento de los enfoques diferenciales y, en especial, a que haya más justicia, es decir, más oferta judicial y más fortaleza de las actuaciones y decisiones de los jueces. Incluido el estricto cumplimiento de las sentencias.

En su momento hubo críticas de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría por no estar invitadas a la comisión de la reforma. ¿Los invitaron finalmente a participar en ella?

Más que de entidades, se trata de una comisión de personas expertas. Por un error involuntario mío, al anunciar la convocatoria se omitió la mención de la Procuradora General de la Nación. Me he disculpado personalmente con ella. Esperamos que la nueva Fiscal General se incorpore desde su designación.

Fiscal Francisco Barbosa, ministro Néstor Osuna y procuradora Margarita Cabello. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Ministerio de Justicia / Abel Cárdenas. EL TIEMPO

En cuanto a la crisis en Ecuador, ¿han seguido las conversaciones con las autoridades de ese país sobre la intención de enviar presos a Colombia?

Ha existido una permanente comunicación entre las autoridades diplomáticas de los dos países y existe la voluntad de mantener esa dinámica. Somos en todo solidarios con el hermano pueblo ecuatoriano y comprendemos los momentos de angustia que está atravesando. Colaboraremos por tanto en lo que esté a nuestro alcance, dentro de la legalidad nacional e internacional, para resolver un problema que sabemos que tiene dimensiones transnacionales.



En ese orden de ideas, nuestro país tiene plena disposición para aplicar el acuerdo vigente entre ambos sobre repatriación de personas privadas de libertad, que es el único instrumento que permite que una persona privada de libertad allí, pase a pagar la parte de la pena que le falta en una cárcel de nuestro país. Creo que vale la pena aclarar que con la aplicación del acuerdo no hay liberación de nadie, sino un traslado: de una cárcel ecuatoriana a una colombiana. Las autoridades colombianas le reconocemos así legitimidad a las decisiones de los jueces ecuatorianos. Durante el año 2023 se tramitaron diez solicitudes de ese tipo y en el momento hay cuatro en curso.



Presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

¿Los ecuatorianos han sido receptivos frente a las normas que rigen la repatriación de presos y que implican un estudio individual de los casos?

Sí, esa es mi percepción.

En dado caso de que Ecuador no haga una repatriación de presos, sino una expulsión de los mismos, ¿Está Colombia en condiciones de recibir a cerca de 1.500 personas en cárceles?

Cada día trae su afán. Si conducimos todo a la aplicación del acuerdo vigente y a un diálogo diplomático intenso y de buena voluntad, como el que ha existido, llegaremos todos a buen puerto sin que se produzcan esos traumatismos.

El Ministerio ha explicado que si se da la expulsión, solo sería posible capturar en Colombia a quienes tengan deudas judiciales aquí, los demás quedarían libres, ¿les preocupa en ese escenario que lleguen al país y puedan dinamizar conflictos acá quienes han sido sindicadas en Ecuador?

Es cierto que la única forma de que las autoridades colombianas puedan aplicar una sentencia que se produjo por jueces del Ecuador, es mediante la aplicación del tratado vigente. Las autoridades ecuatorianas saben que una eventual expulsión, de la cual por cierto no se ha tratado en las conversaciones diplomáticas, implica para ellos la renuncia a la aplicación de su sistema de justicia, pues el primer lugar del que serían expulsadas esas personas sería de la cárcel en la que están por decisión judicial. Dicho lo anterior, creo que es justo enviar también un mensaje de tranquilidad a los habitantes de nuestras zonas fronterizas con el Ecuador.



Estamos listos para que los lamentables hechos que aquejan a nuestros hermanos ecuatorianos no vayan a significar un aumento de la criminalidad en nuestro país, especialmente en esas regiones.



