A la salida del Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a las denuncias que hizo el exviceministro de esa cartera, el general (r) Ricardo Díaz, quien en declaraciones a la revista Semana habló de una serie de hechos de presunta corrupción en la institución.



“Es una expresión clara de dolor por no continuar en el cargo (...) en todas partes la gente dice que esto es su malestar por no continuar en el Gobierno”, comenzó por decir Velásquez sobre las declaraciones de Díaz.

El ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez en el Congreso. Foto: Senado de la República

En su entrevista con Semana, Díaz señaló, entre otras cosas, que un coronel retirado supuestamente le ofreció 700 millones de pesos si favorecía la compra de tres helicópteros de Catar.



Según el exviceministro, en ese caso había supuestos intereses de varias personas, como la primera dama, Verónica Alcocer.



Sobre ese tema, Velásquez señaló: “Dice que le ofrecieron 700 millones porque se tramitara algún contrato que no era de su competencia, era una definición de la Fuerza Aérea, bastaba esa aclaración. No es cierto que me lo dijo a mí y, además, debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura de manera directa en delitos de cohecho; basta con ofrecer para que ese delito se dé”.



En ese sentido, el jefe de la cartera de Defensa sugirió que su exviceministro pudo haber incurrido en “abuso de autoridad por omisión de denuncia”, y añadió: “Esperamos que responda por qué, si esto es de septiembre, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía”.

Ministro habló sobre la Corporación Justicia y Democracia

Velásquez también se refirió a cuestionamientos sobre la Corporación Justicia y Democracia que hizo Díaz en la entrevista, y reconoció que esta entidad la fundó con su hijo, con el abogado Alfonso Carrillo y con la periodista Cecilia Orozco Tascón.



No obstante, el ministro aseguró que no hay ninguna irregularidad, que no contratan con el Estado y que trabajan con organizaciones de derechos humanos para temas como revisar la reforma a la Policía.



“No es un ocultamiento; no es el gran descubrimiento la existencia de la Corporación que, en todo caso, no contrata con el Estado”, concluyó.



Añadió que hubo “casi 8 páginas de la revista en chismes, en comentarios de estos que resulta como tan insustancial hacer referencia…”.

Fiscalía y Procuraduría adelantan pesquisas

Procuraduría inspecciona el Ministerio de Defensa. Foto: Procuraduría

Si bien el ministro de Defensa aseguró que no hay irregularidades en su actuar, los comentarios del general (r) Díaz generaron movimientos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría.



La Fiscalía General de la Nación abrió una línea de investigación por posible corrupción en el Ministerio de Defensa, luego de las declaraciones. El órgano investigador señaló que se busca “corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes”.



Entre las actuaciones, el ente acusador consideró llamar a declarar al general Díaz para que precise más datos ante un fiscal.



Lo propio hizo la Procuraduría General de la Nación, que este lunes abrió una indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar del Ministerio de Defensa. El Ministerio Público además realizó este martes 12 de septiembre una inspección al Ministerio de Defensa.



"El ente de Control obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, general (r) Ricardo Díaz, y se practicaron visitas a algunos despachos de esa entidad", explicó el órgano de control en la mañana de este martes.





