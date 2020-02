Ministro de Defensa responde a recomendación de la ONU sobre el Esmad

Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa, se refirió este miércoles a las recomendaciones hechas a Colombia en el último informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en el cual se refiere al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Según esa dependencia de la ONU, el Estado colombiano debe iniciar "investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales".



Instó también a que el Estado colombiano inicie una "profunda transformación del Esmad", en la cual se revisen sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones "menos letales" con las que se enfrentan las manifestaciones y desmanes públicos, para que estas cumplan con estándares internacionales.



Trujillo dijo que "el Esmad cumple con todas las normas internacionales, y el Esmad funciona incluso dentro del marco de pronunciamientos que ha hecho Naciones Unidas y dentro del marco de algunas recomendaciones".



Meses atrás, cuando se dictaminó por parte de Medicina Legal que la muerte del joven Dilan Cruz en Bogotá había sido un homicidio causado por un proyectil tipo 'bean bag' disparado con una escopeta calibre 12, el ministro Trujillo ya había manifestado algo similar.



En ese momento, defendió que esa arma "menos letal" estaba incluida dentro de las que permitían los protocolos de la ONU.



No obstante, después de esto la Procuraduría General de la Nación pidió a la Policía Nacional dejar de usar esa escopeta. Entre sus razones dijo que no encontró pruebas de que los uniformados recibieran suficiente formación para usarlas.



Sobre la recomendación de transformar el Esmad, Trujillo dijo que "naturalmente siempre se puede mejorar", pero que el Esmad, "que existe en 125 países, cumple con las normas internacionales, con las normas regionales y con las normas nacionales".



Trujillo dijo también que la Fuerza Pública tiene el deber de actuar siempre que los derechos de los ciudadanos puedan ser vulnerados, con lo cual no descartó que el Ejército siga participando en la contención de protestas sociales.



La ONU, en su informe, aseguró estar preocupada por el manejo del Estado a la protesta social y recomendó al Estado colombiano restringir, en la medida posible, el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, entre las que se cuentan las protestas sociales.



