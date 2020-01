Minjusticia explica por qué pedirán extradición de Merlano a Guaidó

Este martes la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, ahondó en las razones por las que se informó que, en el momento en que la Corte Suprema lo solicite, le pedirán la extradición de la capturada Aida Merlano a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro, aunque aclaró que hasta ahora no han sido notificados oficialmente de la captura de la excongresista, condenada a 15 años de cárcel por corrupción electoral.



De acuerdo con Cabello, existen protocolos que los Estados deben seguir en los casos en que un connacional es capturado en el exterior, en este caso, lo primero es que Colombia sea notificada oficialmente por Interpol Venezuela de la detención de Merlano.

Este lunes se conoció de su captura luego de que la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana lo informó, pero según explicó la Ministra, la comunicación oficial debe provenir de Interpol.



Sin esa confirmación oficial Colombia no puede comenzar los trámites para solicitar su extradición, puesto que ella tiene una orden de captura vigente de la Corte Suprema de Justicia -que la condenó el año pasado- y también una circular roja de Interpol.



Después de que se reciba la notificación oficial, el Ministerio de Justicia procederá a comunicar de la detención a la Corte Suprema, y es el alto tribunal quien debe pedir que se adelante la extradición puesto que ese es el juez que llevó su caso.



Una vez la Corte haga la solicitud, el Minjusticia debe iniciar el trámite y enviar unos documentos a la Cancillería, que debe proceder a hacer la solicitud de extradición formal "ante el gobierno reconocido por Colombia, que es el de Juan Guaidó".



"Hay que recordar que cooperación no hay y relaciones diplomáticas tampoco con el régimen de Nicolás Maduro. No hay nada, desde el año pasado se rompió esa comunicación y no hay equipos diplomáticos colombianos en ese país, pero hay una regulación legal en nuestro país que nos pone unos pasos y unos trámites, y esos son que cuando la Corte solicite el trámite, debemos hacerlo", explicó la Ministra.

"Nos corresponde dar cumplimiento a los requisitos legales y enviárselos al gobierno reconocido por Colombia, que es el de Juan Guaidó", recalcó Cabello.



La Ministra indicó también que en este caso hay dos opciones para el regreso de Merlano, la primera es la extradición, la segunda es una deportación".



Además, indicó que se Merlano regresa lo primero es ponerla a disposición de la Corte Suprema para que siga cumpliendo su condena, pero que Merlano tiene además otros procesos tras su huida, como una investigación por fuga de presos, por lo que podría exponerse a otras condenas.



"Nosotros quisiéramos que ella viniera y se entregara para continua con el proceso penal con las garantías que siempre se le han ofrecido. Se está luchando porque eso se logre. Nuestra intención es que ella regrese y se le siga el juzgamientso con las garantías que se le ha dado, que las ha tenido todas", concluyó Cabello.

