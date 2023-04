Mediante un comunicado, este domingo el Ministerio de Defensa explicó que según información que manejan, no hubo sobrecostos en un millonario contrato para la compra de 55 carros blindados para el Ejército Nacional.



No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría a los contratos que se hicieron en el marco del Conpes 4078.



Se trata de unas adquisiciones para la defensa del país de 55 carros blindados 8x8, los cuales van a ser distribuidos en varias partes del país, principalmente en las zonas de frontera. De hecho, la cartera explicó en su comunicado que en 2026 llegarán los primeros vehículos.



General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

El anuncio se da después de un artículo publicado en la Revista Semana en el que además de denunciar supuestas presiones periodísticas, se advirtieron una serie de presuntos sobrecostos que para el Gobierno "no existen".



Según la postura del Ministerio, el contrato dice que el contratista es el que debe realizar la transferencia de conocimiento al Ejército, a través de la política de offset. Uno de los cuestionamientos en el artículo periodístico es cuál de las partes tiene que transportar los carros hasta las instalaciones militares: si el Gobierno o el contratista.



En su totalidad, el contrato es por 305 millones de dólares, los cuales fueron aprobados en el Conpes 4079, destinado al Sistema de Defensa Nacional (Siden). "Dicha contratación se realizó con proveedor exclusivo, lo que permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto", dice el comunicado.



De ahí la posición de que para el Ministerio no hay fallas, las cuales finalmente tendrá que revisar la autoridad de control fiscal, es decir, la Contraloría General de la República.



La entrega de los 55 vehículos está pactada de manera periódica hasta el año 2032.



