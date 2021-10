Flip denuncia que Mindefensa falseó ciberataque durante el paro nacional

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) publicó este 29 de octubre una investigación que realizó sobre el ciberpatrullaje que, en medio del paro nacional, usó la fuerza pública.



(En contexto: Ministerio de Defensa lanza campaña contra noticias falsas en el paro)



La investigación señala que a finales de abril y comienzos de mayo de este año, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los criticaban con estrategias de vigilancia en línea, en las cuales se han invertido más de 21.000 horas y que, dice la Flip, no han tenido ningún control institucional.



La entidad incluso señala que el Ministerio de Defensa fingió un ataque cibernético a su página web para promocionar una campaña.

El falso ciberataque

La investigación de la Flip refiere que el 6 de mayo, la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron fuera de línea y con fondos negros y el último mensaje en sus redes sociales era: “Intento de bloqueo”.



A las 9 a. m., las redes sociales se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”, en la que se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”, y luego el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaban algunas noticias que, a su juicio, eran falsas.



Pero lo que reveló la investigación de la Flip, que envió múltiples derechos de petición para acceder a la información tras el ciberpatrullaje y esta campaña, es que ese video ocultó que nunca "hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira", señala la Flip.



(Le recomendamos: Gobierno alerta sobre altos costos por traslado entre regímenes pensionales)

El Ministro de Defensa @Diego_Molano dijo en @WRadioColombia que la fuerza pública recibió un ataque a partir de "noticias falsas". Olvida que él mismo contrató una estrategia "creativa" de 900 millones de pesos para fingir el auto-ataque del que hablamos en #PatrullasEnInternet: pic.twitter.com/RAjpLNWoGv — FLIP (@FLIP_org) October 29, 2021

Destacaron que la campaña #ColombiaEsMiVerdad partió de identificar a los usuarios de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la fuerza pública como enemigos frente a los cuales se iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según la fuerza pública, eran noticias falsas que circulaban en Internet.



"No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el MinDefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje", menciona la investigación.



De acuerdo con la Flip, la estragegia digital de las páginas web supuestamente atacadas fue creado por Alotrópico S.A.S., una empresa contratada por 900 millones de pesos, según la Flip, para realizar una estrategia de comunicaciones que mejorara la percepción ciudadana sobre el Ministerio de Defensa.

No es claro cómo se hizo el ciberpatrullaje

El 6 de mayo, las redes del @mindefensa y otras entidades amanecieron de negro. Lo que parecía un ciberataque, fue en cambio un show digital para atacar las voces críticas.



🧵Conozcan más sobre las #PatrullasEnInternet en este video.➡️ https://t.co/FfetqUUw4l pic.twitter.com/AXjISGnnzY — FLIP (@FLIP_org) October 29, 2021

Desde la Flip enviaron 12 derechos de petición a 9 entidades para conocer cómo se están realizando los ciberpatrullajes, qué instituciones estaban a cargo y cuáles son los procedimientos de identificación de “noticias falsas”.



Las respuestas que obtuvieron, a juicio de la Flip, no despejan todas las dudas.



En primer lugar, se creó un Puesto de Mando Unificado (PMU) ciber, conformador por el Centro Cibernético Policial (CCP), el Colcert (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el Mintic, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía, y a la Flip le aseguraron que todas estas entidades identificaban y contrastaban la información falsa.

No es claro qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones: Flip FACEBOOK

TWITTER

Pero en los derechos de petición que le respondieron a la Fundación Karisma sobre esto mismo el Mintic y el Colcert indicaron que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet.



Segundo, el Ministerio de Defensa respondió que los criterios que se utilizaron en el marco de esta campaña se guiaron por noticias previamente chequeadas por ColombiaCheck y El Detector de Mentiras de la Silla Vacía. Pero, el CCP afirmó que la información la verifican y la validan a través de labores de campo en el lugar en donde se originó el contenido.



"No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias", dice la Flip.

Delitos que no existen

Así mismo, aunque en el video de #ColombiEsMiVedad la fuerza pública afirmó que la información falsa es terrorismo digital, en el código penal colombiano no existe este delito.



"En un contexto en el que el Ejército Nacional utiliza sus recursos para perfilar e identificar a líderes, ciudadanos y periodistas, alerta que miembros de la fuerza pública puedan recolectar y conservar datos personales sensibles de quienes consideran críticos. Sobre todo, cuando ya existe jurisprudencia nacional que reconoce que las opiniones son datos sensibles", dice la Fundación para la Libertad de Prensa.



(Le puede interesar: Tras 17 años de examen, CPI descarta abrir caso formal contra Colombia)



Por último, recordaron que las acciones del Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia.



"Al criminalizar las voces críticas se institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, rotulando esta información como falsa. Además, se genera un efecto inhibidor en la prensa que deja de publicar información sobre el accionar de la fuerza pública por el temor a represalias", concluyeron.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Equipo especial interrogará a 'Otoniel' antes de su posible extradición



-Más de 15.000 personas fueron desplazadas en el tercer trimestre del año



-Al ritmo actual, implementación de acuerdo de paz tomaría 26 años: informe