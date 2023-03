Este lunes, el Ministerio de Defensa, liderado por Iván Velásquez, anunció que verificará si las creencias religiosas del director de la Policía, general Henry Sanabria, han afectado a la institución.



Esto después de que se conocieron varias declaraciones del alto oficial en la Revista Semana, en la que habló, entre otras cosas, de exorcismos para dar con delincuentes.



"La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo", fueron otras de las palabras que compartió Sanabria.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Alcaldía de Cali / Policía de Cali

Uno de los episodios que recordó Sanabria fue el de las más recientes protestas en el país. Según él, esa vez cerca de 3.000 personas pasaron al frente de un grupo de policías que estaban su casco y escudo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP

Al enterarse de la situación, el general se fue hasta al punto para apoyarlos junto a un mayor, una patrullera y un patrullero. "Es decir, éramos diez. Cuando los muchachos de la primera línea pasaron por el frente, eran unos 34, los alcancé a contar esa vez. Saqué mi crucifijo y lo puse encima", contó Sanabria, añadiendo que "detrás de toda acción violenta hay una presencia del mal".



Frente a este tema, el presidente de la República, Gustavo Petro, subrayó el fin de semana que el director de la Policía ha sido respetuoso, y que no ha mezclado sus labores en la institución con sus creencias religiosas.



De hecho, según el jefe de Estado, bajo el mandato de Sanabria se "ha logrado mejores avances en interdicción de drogas, ha tenido un papel importante en la solución pacífica de conflictos sin lo que veíamos antes de violaciones de derechos humanos".



