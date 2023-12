'El Ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados', dijo Mindefensa

En la mañana de este martes, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la polémica suscitada - a finales de octubre - por la salida de las tropas de El Plateado, Cauca.



El jefe de la cartera castrense se refirió al hecho durante la inauguración de Expodefensa, y señaló que hubo un acuerdo entre la comisión del Gobierno para cumplir con el desarrollo del Plan Democracia - de cara a la jornada electoral del 29 de octubre - y que daba cuenta de la entrada del Ejército Nacional al corregimiento de El Plateado.



"En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión de la delegación del Gobierno, para desarrollar el Plan Democracia en El Plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con Fuerzas Militares, que inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo y es que el Ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados y que su presencia en El Plateado estaba dentro del Plan Democracia como hizo presencia en muchos centros poblados en el país y que terminado el Plan Democracia se retiro”, dijo el Ministro.

Militares liberados en El Plateado, Cauca. Foto: Fuerzas Militares

El Ministro reconoció que dio su visto bueno para que los militares salieran de El Plateado porque iba a ingresar la Policía y así lo sustentó porque de inmediato se remplazó el Ejército en el casco urbano "por la Policía Nacional y se han venido haciendo los preparativos con UNIPEP para que Policía Nacional haga presencia permanente en el casco urbano del Plateado”.



En su momento hubo una gran controversia porque las disiencias de 'Iván Mordisco', secuestraron a los militares exigiendo la salida del personal, dos días despúes de las elecciones, de El Plateado.



De hecho, centenares de campesinos se movilizaron a El Plateado y la Fuerza Pública aseguró que eran instrumentalizados por las disidencias, pero las declaraciones del Ministro dejan ver que era claro que los militares iban a salir de la zona.



De igual forma, aseguró que el "cese al fuego bilateral" no funciona porque los grupos armados legales siguen enfrentándose, en referencia al 'Estado Mayor Central', las de 'Iván Mordico'.

Cese al fuego con las disidencias de 'Iván Mordisco'

Para el Ministro, el cese al fuego bilateral no tiene ningún sentido, si no existe un diálogo.



"El cese aquí no tiene ninguna finalidad, es decir, para que haya un cese sin diálogo, porque aquí el asunto no es, pues que el Ejército esté reclamando una suspensión de acciones en su contra; por el contrario, el Ejército está con las fuerzas militares con toda la disposición y voluntad cumpliendo los mandatos constitucionales", aseguró el jefe de la cartera castrense.

Ejército se queda en El Plateado. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

El ministro @Ivan_Velasquez_ inauguró #Expodefensa2023, un espacio que, durante 3 días, exhibirá los principales avances y capacidades de la industria de seguridad y defensa.



Expo Defensa

El jefe de la cartera de Defensa lideró este acto inaugural, acompañado por el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López; el CEO de Coges Events, Charles Beaudouin y la cúpula militar y de Policía.



De la misma manera, el ministro Velásquez resaltó en su intervención la importancia de este escenario, ya que los participantes “pueden buscar tecnologías, adaptaciones e integraciones que eficientemente aborden los desafíos de la seguridad y defensa, contribuyendo a un ecosistema de desarrollo y producción de uso dual”.



Finalmente, el ministro Velásquez invitó a todos los participantes a aprovechar este evento que cuenta con la participación de cerca de 227 expositores, expertos, líderes y tomadores de decisión de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y agradeció a las Fuerzas Militares y de Policía por “construir una reputación de excelencia y profesionalismo, su valioso aporte es fundamental para construir paz y desarrollo en nuestro país”.



Redacción Justicia:

