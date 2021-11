Mindefensa responde a denuncias de la Flip sobre falsos ciberataques

El ministro de la Defensa, Diego Molano, respondió este domingo a la investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que asegura que entre finales de abril y comienzos de mayo, esa cartera y las Fuerzas Militares, fingieron un ataque cibernético a su página web y realizaron una campaña para atacar a quienes les hacían críticas a través de redes sociales.



La Fundación explicó que el 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes decía “Intento de bloqueo” y parecía un ciberataque.

A las 9 de la mañana del otro día las redes se restablecieron y comenzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”. La Flip explicó que se publicó un video en el que una voz en off decía “nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie”.



“Luego, el ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes de todas las fuerzas militares mencionaron algunas noticias que, a su juicio, consideraron falsas y recalcaron el valor de su trabajo en la protección de los colombianos. En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía”.



A través de su cuenta de Twitter, el ministro Molano dijo que “un soldado” le dijo que toda la información falsa que había en redes intentaba desmoralizarlos, por lo que surgió la idea de hacer una campaña llamada ‘Colombia es mi Verdad’ “que consistía en poner en negro las páginas del Ministerio y de las Fuerzas para llamar la atención de la comunidad y después lanzar un video que explicaba en esa misma campaña cómo se estaban desarrollando noticias falsas que afectaban la legitimidad y eran aclaradas en voz de los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía”.

La información que circula hoy en redes no es cierta. Hay quienes continúan intentando desinformar y generar caos en torno a las actividades que adelanta el @mindefensa. Seguiremos respetando la libertad de expresión y defendiendo a la Nación. #sintregua por una democracia segura pic.twitter.com/Chahg4LEWL — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) October 31, 2021

Según Molano, “nunca se atacó o se mencionó a ninguna persona. Muchos intentan ver una mentira como si fuera una realidad. Hoy circula informaciones sobre esa campaña, pero tenemos conciencia y tranquilidad que actuamos de acuerdo a la ley”.



“Desarrollamos una campaña contra las noticias falsas, como las mismas noticias falsas que hoy están tratando de montar. Algunos pretenden desinformar a la ciudadanía y crear pánico y caos”, agregó el ministro.



Molano señaló que no es cierto que la intención de la campaña fuera calificar de enemigo a quiénes hacen críticas al gobierno o a la fuerza pública, pues, dijo, solo hace referencia a noticias falsas. Y negó que se hayan pagado “ciento de millones” por la campaña.

Tras la publicación del Molano, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado de prensa en el que reiteró que "nunca ha sido tildado de enemigo por parte del Ministerio de Defensa aquel que ejerce su derecho a la libertad de expresión, o el que denuncia o cuestiona alguna actuación que pueda considerar irregular o contraria a la ley por parte de un miembro de la fuerza pública".



"Es necesario puntualizar que el Ministerio de Defensa celebró un contrato para apoyar a la gestión de comunicaciones sectorial para lograr una mayor comprensión por parte de la ciudadanía de los temas relacionados con la defensa y seguridad nacional (...) buscando fortalecimiento institucional e impulso de procesos estratégicos, es decir, el objeto del contrato no se limita a la campaña #Colombiaesmiverdad, por el contrario, se vienen ejecutando rigurosamente todas sus obligaciones contractuales", dice el comunicado.



"Por ello, lo indicado en el reporte de la Flip no corresponde con la verdad. No es cierto que se hayan pagado cientos de millones para llevar a cabo la Campaña Colombia es mi Verdad, esta fue fruto de un trabajo articulado de las entidades del sector y buscaba principalmente hacer pedagogía sobre los impactos negativos de la desinformación y los bloqueos que afectaron a todo el país", agregó la Cartera.



Sobre el puesto de mando unificado Ciber (PMUC) el Ministerio dijo que un mecanismo conformado por varias entidades del orden nacional con el fin de estudiar temas específicos de seguridad digital en niveles estratégicos y técnicos.



"Durante la activación del PMUC el pasado 28 de abril, se logró gestionar más de 172 intentos de obtención de información, 1131 intrusiones, 4527 ataques de código dañino (malware), 1 ataque de disponibilidad, 3 de compromiso de información, y 26 afectaciones a las políticas de seguridad de la información, entre otros", dijo.



"El PMUC no establece una política desproporcionada y sin funciones claras de vigilancia, está amparado en el marco de la ley, y va en concordancia con la aplicación de buenas prácticas y estándares internacionales de ciberseguridad", indicó el Mnisterio.



La Cartera aseguró que "la estrategia #Colombiaesmiverdad nada tiene que ver con el perfilamiento de líderes, ciudadanos y periodistas, así se explicó con suficiencia a la FLIP en respuesta a los requerimientos realizados desde el mes de mayo, lo cual se puede acreditar ante cualquier autoridad u órgano de control".

El Ministro de Defensa @Diego_Molano dijo en @WRadioColombia que la fuerza pública recibió un ataque a partir de "noticias falsas". Olvida que él mismo contrató una estrategia "creativa" de 900 millones de pesos para fingir el auto-ataque del que hablamos en #PatrullasEnInternet: pic.twitter.com/RAjpLNWoGv — FLIP (@FLIP_org) October 29, 2021

La Fundación para la Libertad de Prensa dijo que la campaña partió de identificar a los usuarios de redes sociales que criticaban o cuestionaban el accionar de la Fuerza Pública como enemigos frente a los cuales se iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según la Fuerza Pública, eran noticias falsas que circulaban en Internet.



"No es claro bajo qué criterios definen qué es cierto y qué no. Sin embargo, el Mindefensa anunció que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje", menciona la investigación.



De acuerdo con la Flip, la estrategia digital de las páginas web supuestamente atacadas fue creada por Alotrópico S. A. S., una empresa contratada por 900 millones de pesos, según la Flip, para realizar una estrategia de comunicaciones que mejorara la percepción ciudadana sobre el Ministerio de Defensa.



