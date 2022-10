En la mañana de este lunes, el ministro de defensa, Iván Velásquez, se declaró partidario de la presencia de militares activos en las eventuales mesas de negociación de paz con los grupos al margen de la ley que participen en los acercamientos.



Velásquez dijo que los militares deben "ser activos, algunos en retiro pero con presencia de activos. Creo que deberían estar en todo caso donde se disponga la negociación política".



De igual forma señaló que el presidente Gustavo Petro ha sido muy claro en distinguir la negociación política de la negociación Juridica y añadió que "en los casos de negociación jurídica, como lo ha dicho el Presidente, el interlocutor es judicial porque es de acuerdo a una ley de acogimiento que se expida para establecer las condiciones, los beneficios que pudiera tener, como ocurre actualmente con una persona sometida a la ley".



Señaló que esto depende de la definición de los interlocutores y afirmó que en este momento se está en la caracterización de las organizaciones, de hecho, hace trámite a través de un proyecto de ley en el Congreso de la República.



Sobre la instalación, durante la primera semana de noviembre , de la mesa de acercamiento con el Eln, hasta el momento no se han designado los uniformados que harían parte de ese grupo en representación del Gobierno, sostuvo Velásquez.



"En mi criterio deben participar, esto naturalmente en una decisión del Presidente de la República, él es el que considera quiénes deben hacer parte de la mesa negociadora por el gobierno", puntualizó.



En esa línea, el jefe de la cartera castrense añadió que "los militares, por su propia condición, por su propia causa y responsabilidad en solucionar y contribuir a la solución del conflicto, generando seguridad y enfrentado a organizaciones de esta naturaleza, tienen un conocimiento importante sobre el accionar de las organizaciones que eventualmente estarían presentes en esas mesas de negociaciones".



De igual forma, Velásquez señaló que los uniformados cuentan con el conocimiento para hacer que los acuerdos se logren a largo plazo "porque conocen las organizaciones", por lo que reiteró que su participación en esas eventuales mesas "será muy importante".



En cuanto al perfil de esos integrantes de la Fuerza Pública, el ministro aseguró que será el Presidente de la República el que lo defina. "En el pasado ya hubo presencia de los militares en la negociación con las Farc así que no es nada nuevo".

