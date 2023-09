A través de una publicación en la red social X, el ministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció sobre la denuncia, conocida en las últimas horas, de que militares encapuchados intimidaron a civiles en Tierralta, Córdoba.



"Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares", dijo el jefe de la cartera de Defensa en su publicación.

Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 13, 2023

Este caso se conoció por videos compartidos en redes sociales en los cuales se ve a hombres armados, con camuflados militares, camiseta negra y gorras, y cubriendo sus rostros, intimidando a civiles entre los que habían niños y bebés, e incluso se ve a esos hombres apuntar sus armas contra las personas.



Los campesinos les preguntan: "¿Por qué no dan la cara?, ¿por qué no dicen 'somos tal persona'?". Los hombres armados no les responden y les apuntan con sus armas.



Cuando una mujer insiste en preguntarles por qué no se identificaban, uno de ellos le responde: "¿Por qué quiere que nos identifiquemos?", acto seguido, el uniformado sacó una pistola y parece cargarla para apuntar a la mujer e intimidarla.

Fuentes de las @FuerzasMilCol confirmaron que no son disidencias las que amedrentaron a la población civil en Tierralta, Córdoba, son militares de la brigada 11, @COL_EJERCITO. Qué explicación tiene esto? pic.twitter.com/xA73sB5ukx — Alicia Méndez (@AyitoMendez) September 13, 2023

Más temprano, a través de un comunicado de prensa, el Comando de la Séptima División del Ejército se refirió al tema y señaló que se trató de un hecho que ocurrió el pasado 11 de septiembre en la vereda El Manso, en Tierralta, Córdoba.



Como lo reveló este diario en la noche de este 12 de septiembre, quienes aparecen en el video cubriendo sus rostros son militares y el comunicado lo admite al decir que tras conocerse sobre la presencia de hombres armados en la vereda El Manso, se ordenó el desplazamiento de una unidad militar para brindar seguridad a los habitantes de este sector.



"Una vez hacen presencia las tropas en terreno se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 'Batalla de Junín', de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional", añade el comunicado.



Seguidamente, la Séptima División informó que ya hay una comisión inspectora verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar y se dio aviso a las autoridades competentes para que investiguen.



"Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", concluye el comunicado.

Los hombres están siendo investigados por las autoridades. Foto: Tomada de video

Por los hechos ya hay investigaciones en marcha dentro del mismo Ejército y los mismos fueron comunicados a las autoridades competentes para las actuaciones de ley.



Así mismo, la Procuraduría convocó un Consejo de Seguridad con el gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez, para tomar decisiones en relación a los hechos que involucran a los sujetos armados.



Por su lado, la Fiscalía señaló que conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio.





