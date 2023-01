En la mañana de este 2 de enero el ministro de defensa Iván Velásquez anunció que el 31 de diciembre se venció el Conpes que el Gobierno anterior había dejado listo para la compra de aviones de combate que remplacen la actual flotilla de Kfir que usa la Fuerza Aérea.



Velásquez indicó en W Radio que ahora tendrían que negociar un nuevo Conpes y que ese será un tema a discutir en el Consejo de Ministros pero que lo cierto es que hoy no hay compra de aviones con el Conpes 4078 de 2022.



Así mismo, el jefe de la cartera de Defensa indicó que no se llegó por ahora a ningún acuerdo definitivo con ninguna de las empresas que estaban ofreciendo a Colombia sus cazas para remplazar los Kfir, cuya vida útil termina este año. Esas dos empresas que estaban en negociaciones eran Saab, de Suecia, que ofrecía los Gripen, y Dassault Aviation, de Francia, que fabrica los Rafale.



"En las prenegociaciones no se logró ningún acuerdo definitivo, eso implicó que se venciera el Conpes 4078 sin que se consolidara ninguna negociación, lo que da lugar a una discusión en el Consejo de Ministros para definir si se continúa la aprobación de un nuevo Conpes con ese propósito", sostuvo el ministro en W Radio.

Las razones del fracaso de las prenegociaciones

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, detrás de que no se pudiera concretar la compra de los aviones hubo varios motivos, en particular, que el Gobierno planteaba inicialmente hacer un contrato por los 678 millones de dólares que disponía el Conpes 4078.



Ese dinero alcanzaba, dijo, para unos 3 o 4 Rafale, o unos 5 o 6 Gripen, "entonces se planteó que el contrato que se hiciera con el Conpes se limitaría a la cantidad de aviones que se pudieran adquirir por los 678 millones de dólares, no la flotilla de 16 que aparece definida en el proyecto de inversión que había aprobado el Ministerio de Defensa hace más de 6 años. Esto para algunos de los oferentes variaba sustancialmente los términos de negociación y dijeron que no podrían presentar una nueva oferta antes el 31 de diciembre", contó el ministro.



Añadió que también hubo puntos de desacuerdo frente a la manera como se entregarían los aviones en cuanto a cómo estaban equipados, "discusiones técnicas que llevaron a que no se lograra concretar antes del 31 de diciembre y el Conpes se venció".



En todo caso, este anuncio sorprendió teniendo en cuenta que hace apenas dos semanas el gobierno del presidente Gustavo Petro había anunciado que se haría una compra de 16 aviones, que se invertirían hasta 15 billones de pesos en los nuevos caza y que se habían preseleccionado los Rafale que ofrece la empresa francesa Dassault Aviation.



El anuncio de esa preselección lo había hecho el mismo ministro Velásquez y luego en un comunicado la Presidencia de la República decía que renovar la flotilla de los Kfir, de fabricación israelí, era una necesidad porque la flota actual ha tenido más de 42 años de uso, de los cuales más de 30 años han sido en operación en Colombia.



"Su operación y mantenimiento es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es hoy prácticamente el único operador de la plataforma Kfir. Eso quiere decir que no se producen aeronaves ni repuestos, es decir, es una capacidad insostenible", indicó en su momento la Presidencia.



