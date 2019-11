Mindefensa habla sobre polémica por audio de Francisco Santos con Blum

El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo se refirió en la tarde de este miércoles a la grabación en el que el embajador de Colombia en Washington, Fracisco Santos, habla sobre su gestión al frente de la Cancillería, entre otros temas.

Trujillo indicó que no conoce la totalidad de la grabación pues ha estado concentrado en las medidas de seguridad para el paro previsto para el día de mañana. "Yo he estado muy concentrado aquí en el PMU, no he tenido oportunidad de escuchar a mi muy buen querido amigo el doctor Santos", aseveró.



"La opinión del señor Presidente (Duque), que es la que importa, es bien distinta", puntualizó el jefe de la cartera castrense al preguntarle qué opinaba sobre lo dicho por el embajador Santos.



Trujillo afirmó que la relación con Francisco Santos "siempre ha sido muy buena".



El ministro de la Defensa señaló que su relación con el embajador se mantiene

"en beneficio del país".

Trujillo aseguró que no ha tenido ningún tipo de diferencias con Francisco Santos y afirmó: "yo no tengo sino aprecio hacia el doctor Santos".



Publimetro reveló una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la futura canciller del gobierno del presidente Iván Duque, Claudia Blum, en la cual se escuchan críticas al Departamento de Estado de Estados Unidos y al saliente jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo.



