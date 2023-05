En medio de la controversia por la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, jefa de gabinete de la Presidencia, el ministro de defensa dijo que la prueba se hizo con su consentimiento.



(Lea también: Procuraduría abre indagación por el caso de Laura Sarabia y su exniñera).



Es de recordar que, en una entrevista con la revista Semana, Meza afirmó que se sintió presionada y hasta secuestrada cuando le aplicaron esa prueba, en medio de indagaciones por el robo de un maletín con dinero que estaba en la casa de Sarabia.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Al respecto, el ministro Iván Velásquez afirmó que la exniñera firmó un consentimiento y aceptó participar en la prueba del polígrafo.



"Está afirmando ahora que se sintió presionada para someterse a esa prueba. La información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria, inclusive que firmó el consentimiento", señaló el jefe de la cartera de defensa.



(Lo invitamos a leer: Laura Sarabia: este es el relato de exniñera Marelbys Meza que generó la polémica).



Velásquez añadió que por ese motivo, y tratándose de una situación muy cercana a la propia seguridad del Presidente, "creo que es lo que justifica la utilización de ese mecanismo (el polígrafo) con el consentimiento del particular, como efectivamente se hizo porque el particular está en un entorno muy próximo a personas que están en permanente contacto con el Presidente", concluyó.



Aún con esta declaración del mindefensa, el proceso investigativo que abrió la Fiscalía por estos hechos sigue en marcha, y el fiscal Barbosa señaló que lo dicho por Velásquez es una "opinión" que no tiene ninguna incidencia en la investigación.

(Puede interesarle: ¿Quién es Luis Fernando Almario, el primer acusado por 'Fiscalía' de la JEP?).

Además de la investigación de la Fiscalía, este lunes la Procuraduría General de la Nación también abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar dentro del caso de Laura Sarabia, jefa de gabinete de la Presidencia y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: