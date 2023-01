Desde Riohacha, La Guajira, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, indicó que la entidad determinó 30 hallazgos fiscales por 132.025 millones de pesos en proyectos de regalías en ese departamento auditados en 2022.



De los 30 hallazgos, el 95 por ciento del valor (125.739 millones de pesos) fueron declarados de impacto nacional por el contralor Rodríguez y las entidades a las que involucran son la Gobernación de La Guajira, los municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Villanueva, La Jagua del Pilar y Manaure, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio de Uribia E.S.P. y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured-Aldesarrollo).

Según se informó, el mayor detrimento patrimonial detectado es por 15.616 millones de pesos y tiene que ver con la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.



También se encontró que en el municipio de Jagua del Pilar no están en funcionamiento por su mal estado y abandono escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana, por lo que se registró un hallazgo de fiscal de 14.481’453.699 pesos.



Otro hallazgo tiene que ver con el proyecto construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, de Manaure, aquí se determinó un hallazgo por $11.384 millones de pesos porque aunque la obra está lista en más del 90 por ciento, un conflicto de deudas con la empresa Aire impide que haya energía para el funcionamiento de la obra. Por ese motivo desde junio del año pasado el proyecto está suspendido de forma indefinida.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general. Foto: Diego Caucayo

Así mismo, se habría ocasionado un detrimento a las finanzas públicas por 10.103 millones de pesos por un proyecto para la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure. Este detrimento es porque la obra está suspendida y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio.



Además, se configuró un hallazgo fiscal por 8.420 millones de pesos por el proyecto ‘implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático ante la escasez hídrica en las comunidades indígenas de La Guajira’ puesto que realmente “solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente no sostenible”, dice el órgano de control, que recuerda que esto es una obra inconclusa y que “por el abandono del proyecto, el sistema de acueductos se deteriora cada día más, lo cual hace que los recursos invertidos en las actividades ejecutadas se pierdan”.



Otro de los hallazgos tiene que ver con la implementación de sistemas acuapónicos generadores de seguridad alimentaria e ingreso familiar en comunidades de Albania, donde se generó un detrimento de 8.050 millones de pesos porque la obra está abandonada, con estanques en mal estado y cultivos desatendidos. “El proyecto, en el que además se presentó la muerte de más de 1000 alevinos en estados de precría, no cumplió con el objetivo principal y fue objeto de hurtos en diferentes puntos”, sostuvo el órgano de control.



También se llamó la atención sobre un hallazgo de 5.688 millones de pesos por falencias en un proyecto para la optimización de colectores principales sanitarios del sistema de alcantarillado en los barrios Cooperativo y Olivos, en Riohacha. Ese proyecto fue impulsado por una emergencia sanitaria pero los tramos de la obra que fueron “optimizados” siguen presentando inundaciones.



Finalmente, la Contraloría destacó el hallazgo fiscal de 3.799 millones de pesos en la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de Buenos Aires, en Uribia, dado que antes de contratar no se verificó que hubiera presencia de agua apta para la explotación y tratamiento en esa zona.

