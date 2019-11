Ejército desmiente que hayan capturado un soldado por apoyar el paro

A través de un comunicado de prensa la Décimo Séptima Brigada del Ejército desmintió que el video que circula por redes sociales, en el que se ve a un policía de la Sijín dando captura a un militar tenga que ver con el supuesto apoyo del uniformado al paro.



En el video, que se hizo viral por redes, se ve como se le leen sus derechos al soldado, y se le explica que esta siendo capturado por el "delito de desobediencia", sin mayores explicaciones..

"Este soldado orgánico del Batallón de Ingenieros No 17 General Carlos Bejarano Muñoz, fue puesto a disposición de un juez PenalMilitar. La medida se toma producto de la presunta agresión del militar contra sus compañeros y superiores", se lee en el comunicado.



De igual forma señalan que "las publicaciones y/o comentarios realizados en redes sociales no corresponden a la realidad".



La unidad militar reitera que dicha captura, no dan a conocer la identidad del militar, es realizada con base en un trabajo coordinado entre las autoridades competentes "para no permitir acciones indebidas al interior de la institución".

Este soldado al parecer publicó video apoyando el #28Nov #PermisoParaCantar y de una le mandaron orden de captura. Frente a sus compañeros, para que ninguno haga lo mismo.



El video se hizo viral en pocos minutos en la tarde, con la explicación en algunos casos que la captura del militar "se hizo frente a sus compañeros para humillarlo", y que se "debía a su oposición al paro", lo que genero indignación de varios de los lectores.



Las autoridades hacen un nuevo llamado a la sensatez, para evitar caer en falsas cadenas o noticias falsas, que contribuyen a generar zozobra y desinformación.



