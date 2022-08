El congresista Miguel Polo Polo se retractó de los mensajes que compartió en contra de la vicepresidenta Francia Márquez en plena campaña electoral a la Casa de Nariño.



Lo hizo durante una audiencia de conciliación a la que fue citado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en la que el encargado de dirigir el trámite era el magistrado César Reyes.



Estas disculpas hacia la vicepresidenta se dan en medio de una serie de procesos penales que se abrieron luego de que personas como Marbelle, Ornella Cabezas, Julián Quintana y Gustavo Rugeles compartieran en sus redes sociales mensajes que a juicio de la defensa de Márquez estaban cargados de injurias y calumnias.



Algunas de estas personas, como es el caso de la cantante, ya se retractaron de los trinos que relacionaban a la vicepresidenta con grupos ilegales como el Eln.



Por el momento, Polo Polo no ha reaccionado ante el acuerdo al que llegó en redes sociales. Sin embargo, este diario conoció que con el congresista se acordó publicar un comunicado mediante el cual se rectificará de la totalidad de lo dicho contra la vicepresidenta.

La batalla jurídica que gana Francia

Con este acuerdo al que llegaron en la Sala de Instrucción, ya son seis las disculpas que ha recibido Márquez, quien es representada por el abogado Carlos Hernán Escobar. Se trata de Gabriel Vallejo, Ornella Cabezas, Humberto 'Papo' Amín, Julián Quintana, Marbelle y Miguel Polo Polo.

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

A este proceso, con diferentes querellas, también fueron vinculados el exsenador Juan Diego Gómez y el bloguero Gustavo Rugeles. Frente al primero, la Corte Suprema no admitió el recurso, mientras que Rugeles es la única persona que falta por conciliar.



Sobre estos mensajes, el abogado de la vicepresidenta siempre ha dicho que ella ha insistido siempre en mantener su buen nombre, y en llegar a acuerdos de buena forma con las personas que, a su juicio, compartieron palabras ofensivas en su contra.



"Como fue nuestro propósito, este resultado debe servir para enviar un mensaje positivo y propositivo encaminado a erradicar definitivamente el racismo de nuestra sociedad", fueron las palabras del penalista Carlos Hernán Escobar minutos después de que Marbelle se retractara.



La cantante, a través de Twitter, presentó disculpas públicas admitieron que su expresión contra la vicepresidenta fue "inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo", asimismo, afirmó que no le consta que Márquez tuviera nexos con las extintas Farc.

