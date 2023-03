Al difícil panorama que viven migrantes irregulares de diferentes países que intentan pasar por el Tapón del Darién se suman dos peligros que fueron expuestos por la Procuraduría General de la Nación.



Estos vendrían presentándose en los últimos meses en el largo corredor selvático y marítimo que conecta a Colombia con Panamá. Sin embargo, fueron conocidos por autoridades de orden regional y nacional en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del pasado 15 de marzo, al cual acudió Javier Sarmiento como procurador delegado para la defensa de los derechos humanos.

Javier Sarmiento, procurador delegado, en visita al Tapón del Darién. Foto: Procuraduría

El primer peligro tiene que ver con las minas antipersonal que fueron encontradas por la Fuerza Pública muy cerca de las rutas que utilizan los migrantes diariamente para atravesar la selva del Darién.



De hecho, durante un patrullaje realizado días antes del PMU se halló un explosivo de esos tipo camándula, enterrado en el sector conocido como 'Polín', en zona rural de Acandí, Chocó.



El procurador delegado le contó a EL TIEMPO que en ese caso particular, el dispositivo fue destruido de manera controlada por las autoridades. Y que ante el riesgo de que haya más en la zona, solicitó a las entidades competentes que estaban en el PMU soluciones conjuntas que lleven en el menor tiempo posible a asegurarse de que el Tapón esté libre de minas antipersonal.



Para ello, sugirió operativos de búsqueda y desactivación de artefactos explosivos improvisados con el fin de evitar una tragedia, situación que será puesta en conocimiento este miércoles -mediante oficios- ante el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada.



Ese no fue el único riesgo que reportó el Ministerio Público. Resulta que también fue detectado un nuevo sistema de tráfico ilegal de migrantes. Este es a bordo de lanchas rápidas que estaría operando el grupo armado ilegal presente en la región, donde hay reportes de que la estructura que delinque con mayor poder es el ‘clan del Golfo’, seguido de pequeñas redes que extorsionarían a gente que quiere llegar a Estados Unidos.



La Procuraduría tildó de ‘élite’ esta nueva modalidad de transporte, pues se estaría ofreciendo como una alternativa más fácil y rápida para cruzar desde Capurganá, en el Chocó, hasta Carreño, en Panamá. Ese paso en embarcaciones se estaría vendiendo a precios muy costosos principalmente en las noches, cuando salen al día entre siete a 10 lanchas saltándose los controles portuarios.



Según Sarmiento, este tipo de transporte “es muy riesgoso incluso para los migrantes, ya que las lanchas utilizadas (tipo go fast) van a altas velocidades y muchas veces los conductores se tiran al mar por estar cerca a la costa, y dejan a la deriva a los migrantes”.



Las dos situaciones encendieron las alarmas del órgano de control porque según cifras que les dio el Comando de Policía de Urabá, el tránsito de migrantes ha aumentado en un 401 por ciento entre 2022 y 2023, registrando 50.135 ingresos entre enero y febrero de este año, frente a 10.006 del mismo periodo el año pasado.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

