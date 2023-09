En una visita a Necoclí (Antioquia), uno de los puntos en los que se concentran migrantes que buscan cruzar por el Darién en camino hacia norteamérica, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis hizo un llamado a garantizar los derechos de esta población, en lugar de limitarlos.



“A los migrantes no se les pueden poner muros, no se les puede imponer barreras. La migración debe ser segura, ordenada y regular, todo ello en condiciones de dignidad humana. Además, debe ser financiada y acompañada para que sea sostenible”, dijo el funcionario.

Gustavo Petro dijo en Nueva York que "poderes políticos" de EE. UU. habían pedido construir un muro en el Darién para detener a migrantes. Foto: Presidencia

Aunque no mencionó al presidente Gustavo Petro, las palabras del defensor parecen hacer eco de una manifestación que el jefe de Estado hizo hace unos días en Nueva York, cuando aseguró que poderes políticos de Estados Unidos pidieron construir un muro para detener la migración irregular por el tapón del Darién.



"Nos han pedido desde aquí, del poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil... que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos”, dijo Petro. El Gobierno estadounidense, sin embargo, ha negado haber hecho dicha petición.



En cualquier caso, la Defensoría hizo un llamado para que los derechos de los migrantes sean garantizados. En esta nueva visita del defensor Camargo a la zona, se verificará la situación actual de familias de migrantes que están viviendo en las calles de cinco municipios antioqueños y que no cuentan con recursos para continuar su travesía.



Además, la entidad recordó que desde enero han cruzado de Colombia a Panamá, por la frontera selvática del Darién, más de 380.000 migrantes. De ellos, el 59 por ciento son venezolanos; 13 por ciento, ecuatorianos; 11 por ciento, haitianos; 3 por ciento, colombianos, entre otras nacionalidades.

Desde enero han cruzado de Colombia a Panamá, por la frontera selvática del Darién, más de 380.000 migrantes. En la foto, el Defensor (medio) habla con una migrante. Foto: Defensoría

“No tiene sentido imponer restricciones adicionales a las ya difíciles condiciones de la travesía por la selva del Darién. Esto generaría incentivos para que los migrantes busquen rutas más peligrosas. Esta migración no se va detener hasta tanto no se mejoren las condiciones socioeconómicas en los países de origen de la migración”, recalcó Camargo Assis.

La situación de los migrantes

El defensor Carlos Camargo (der.) dialogó con varios migrantes que están viviendo en las calles de cinco municipios antioqueños tras quedarse sin recursos para seguir su travesía. Foto: Defensoría

En la visita del Defensor del Pueblo, la entidad encontró que muchos migrantes, principalmente venezolanos, no cuentan con recursos económicos para cruzar la frontera con Panamá, por lo cual se registra un aumento de esta población que está viviendo en las calles de Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo y Necoclí, en Antioquia.



“En el recorrido que hicimos pudimos verificar las condiciones en que viven estas personas, sin atención en salud, alimentación adecuada, acceso al agua potable y viviendo a la intemperie, por eso hago un llamado a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías para que establezcan planes de acción inmediata que permitan atender a los migrantes, se adecuen albergues, se realicen jornadas de atención en salud”, recalcó el Defensor del Pueblo.

Como también se encontró que hay niños que están viviendo en estas condiciones, se le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar priorizar e intensificar la atención para las niñas, niños y adolescentes migrantes, particularmente a los menores de edad que viajan no acompañados.

Peticiones al Gobierno

Visita de la Defensoría a un punto de información en Necoclí, en medio de la visita para verificar la situación de los migrantes. Foto: Defensoría

Por otra parte, Camargo le solicitó al Gobierno nacional que implemente un sistema de caracterización de la población migrante y que se agilice la apertura del Centro de Atención Fronterizo (CAF) en Necoclí, el cual permitirá articular las respuesta institucional y humanitaria.

Así mismo, el Defensor recordó que el gobierno panameño anunció, el pasado 8 de septiembre, que implementará nuevas medidas migratorias, como deportaciones de personas con antecedentes penales, cambios en los lugares de atención a los migrantes, entre otras.



Finalmente, el organismo de derechos humanos reiteró que en conjunto con su homólogo de Panamá se emitió en abril la Alerta Temprana Binacional 001-23 para los dos países, en la que se advertía de una serie de riesgos para los migrantes en Necoclí, Turbo, Acandí, Unguía y Juradó (del lado colombiano), así como en Pinogana y Chepigana (en Panamá).



“Se hace necesaria la presencia institucional en los lugares de frontera; evitar la agudización de una crisis humanitaria es un compromiso de todos”, concluyó Camargo.



