Medellín - San Andrés - Nicaragua - México - Estados Unidos. Esa es la nueva ruta utilizada por migrantes que quieren llegar a Norteamérica y que fue puesta en evidencia por autoridades como la Procuraduría General de la Nación en los últimos días.



Se trata de un "paquete VIP" que estaría ofreciendo una empresa de turismo legalmente constituida, la cual al parecer cobra entre 1.500 y 5.000 dólares por transportar a personas de países como Venezuela, China, Uzbekistán, Vietnam y Bielorrusia.



Esta opción les permite a los que quieren cruzar la frontera entre México y Estados Unidos esquivarse el difícil paso selvático conocido como el Tapón del Darién, el cual en los últimos años tuvo un amplio flujo de migrantes que han estado expuestos a la selva y a grupos armados ilegales que delinquen entre Antioquia, Chocó y Panamá.



Por eso el elevado costo del nuevo paso que, de todas formas, tiene sus complicaciones, pues según el Ministerio Público, las personas siguen siendo vulnerables a lo que pueda pasar en el mar, como naufragios o robos.



El recorrido empieza con un vuelo desde la capital antioqueña a San Andrés, donde las personas abordan embarcaciones irregulares para irse por al menos cinco pasos diferentes que conducen a islas de Centroamérica.

El primero es San Andrés - Corn Island – Blue Fields; el otro es San Andrés – Laguna Perla, Nicaragua; otro es directamente desde la isla a Bluefields, y la última ruta es por Cayo Pescador - Albuquerne – Corn Island y Bluefields.



Margarita Cabello, procuradora general, dijo desde San Andrés que "el llamado es para decirle al país que no podemos permitir que se presente un segundo caso como lo que está ocurriendo en el Tapón del Darién. Hay que hacer las alertas".



En esa medida, solicitó a diferentes entidades de orden nacional y local que trabajen articuladamente para detectar este tipo de situaciones que tendrían por detrás a una empresa registrada en la Costa Caribe.

El folleto

El folleto en que se ofrecen los servicios. Foto: Procuraduría General

El "paquete turístico" de los miles de dólares se promociona, según un folleto recopilado por la Procuraduría, con un fondo que tiene los tonos azules claro del mar de San Andrés.



Sobre el mismo aparecen 10 puntos con beneficios y los requisitos que se necesitan para el largo viaje, ofrecido por una empresa llamada Venetours, con papeles de Maicao, La Guajira.



El pase VIP incluye hospedaje para una noche en Medellín con comida incluida, otra noche en la Isla y el respectivo traslado a Corn Island, desde donde se sale en ferry o buque carguero hasta Bluefields. Las opciones de transporte, aclaran, dependen del día a día.



Lo cierto es que prometen llevar al migrante con guía por Honduras y Guatemala, países en los que supuestamente a cada persona le dan un chip para que esté 100 por ciento comunicada. Luego de eso, el trayecto sigue hasta Tapachula, México D.F. y Ciudad Juárez, donde ofrecen otra noche de hospedaje antes de arrancar al destino final.

En diálogo con EL TIEMPO, el procurador delegado Javier Sarmiento explicó que, en efecto, este paquete es VIP porque "mientras en el Tapón del Darién el paso oscila entre 300 dólares, estos inician en 1.500 y han llegado hasta los 4.500. Esa información fue validada el pasado 8 de febrero, en el Comité Intersectorial de trata de personas, que lidera la Cancillería".



El funcionario detalló que lo que era rumor en la Isla se comentó de manera oficial en la reunión de distintas autoridades. Incluso, Sarmiento contó que la Armada, la Policía y Bienestar Familiar le sostuvieron la existencia de estos planes migratorios.

Procurador Javier Sarmiento Foto: Procuraduría General.

"Llegas a la posada desde Medellín, te recogen y te llevan, esa podría ser una de las movidas. Hay distintos recorridos para despistar, y utilizan mucho los barcos pesqueros", anotó el procurador.



No obstante, resaltó que la oferta de paquetes se presentó en gran medida en el último trimestre del año pasado, pero que en lo corrido de 2023 se redujeron los casos.



Incluso, algunas pistas para sustentar dicha hipótesis es que la Armada rescató a finales de 2022 a 711 personas en San Andrés y Providencia; y ahora, entre enero y febrero de 2023, van 10.



Además, cuando las autoridades abordan alguna embarcación en el mar, las personas suelen decir que no son migrantes sino que van de turismo a islas cercanas.



"A los que capturan van con un discurso montado, dicen que van de paseo a una isla, a Corn Island. Les preguntan que por qué llevan una maleta hasta con comida, y ellos responden repetitivamente que van de paseo", señaló el procurador.



La reducción, según Sarmiento, no significa bajar la guardia, pues se sospecha que el bajo registro se debe a que "los costos se incrementaron y la persona debe tener buen dinero; o sofisticaron la ruta marítima y están más camuflados", añadiendo que hubo gente que le escribió a la empresa preguntando por la oferta, y sostuvieron que ya no la cubren.



Ante el panorama, tanto Margarita Cabello como él hicieron un llamado a Migración Colombia, a la Dijín, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) para realizar controles junto al sector hotelero y las aerolíneas que permitan un mayor control para evitar que se crezca esta situación, que tendría detrás no solo a la empresa Venetours sino posibles intereses de redes delincuenciales.



Por ahora, el procurador delegado indicó que "no hay un proceso investigativo de contexto que se tome la tarea de hacer verificación en aeropuertos, en las posadas, en los hoteles, en las rutas. Falta una investigación grande, porque atienden el caso a caso pero se tiene que ir más allá para encontrar las redes".



Esto, en parte, se debe a que el órgano de control estableció que en el departamento solo hay seis funcionarios de Migración Colombia, por lo cual también se hizo un llamado al director de la entidad para fortalecer la presencia de más trabajadores que ayuden al control migratorio.

