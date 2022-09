En los primeros 8 meses de este año el número de migrantes que cruzaron el tapón del Darién de Colombia a Panamá, en camino a Estados Unidos, casi alcanzaron el registro de toda una década. Según datos oficiales este año van 102.067 y entre 2010 y 2019 fueron 109.293 personas.



Las cifras, de autoridades panameñas, muestran un sostenido incremento desde enero, cuando la cuenta fue de 4.415, hasta agosto, que cerró con 31.055 personas que emprendieron la travesía que muchos califican como la peor experiencia de sus vidas, no solo por las difíciles condiciones geográficas sino porque ellos, por decisión propia, inician un camino en el que se exponen a hurtos, abusos sexuales y hasta la muerte.



Entre enero y el primer de septiembre al menos 18 migrantes habían muerto en este paso, según dijo el director general del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá en una entrevista con un medio local.

“Hoy en día estamos ante cifras probablemente nunca antes vistas en cuanto a la cantidad de migrantes que cruzan el tapón del Darién, esto quiere decir que más y más personas se están sometiendo a un trayecto sumamente peligroso en el que están expuestos a gravísimos abusos por parte de grupos criminales, incluyendo en decenas de casos violaciones sexuales en contra de mujeres y niñas”, advirtió Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch en las Américas.



Este aumento sigue la línea de lo que ya se había vivido en 2021, cuando 133.726 personas cruzaron la selva, luego de meses en los que la pandemia implicó restricciones en las fronteras.



Pero las cifras actuales parecen anticipar que este año se rompería el techo de tránsito por el Darién, impulsado en su mayoría por un gran incremento de migrantes venezolanos: mientras de enero a agosto del año pasado 1.149 personas de esta nacionalidad cruzaron por este paso, siendo la quinta con más registros, en el mismo periodo de este año fueron 68.575, un 5.868 por ciento más, llegando al tope de la lista.



En los municipios colombianos aledaños a la frontera lo confirman. Elvis Machuca, personero de Turbo, Antioquia, señaló que el aumento es evidente, “incrementó la población venezolana, que uno lo presume por el acento, uno sale y en las calles hay muchos grupos de 5, 7, 10 personas, con niños, con bolsos... Antes se veía mucho haitiano, pero hoy en día son venezolanos”, contó. Pese al aumento, Machuca comentó que, al menos en Turbo, no ha habido represamientos como los que se llegaron a ver el año pasado en el municipio vecino de Necoclí.



Cambió el perfil migratorio

Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto de archivo. Foto: AFP

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, también advirtió que además del aumento de migrantes hay “una alta cifra de población en condición de extrema vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres en etapa de gestación y lactancia, y de personas con enfermedades de base”.



Así mismo, recalcó que han cambiado los perfiles migratorios: en 2021 se destacaba el tránsito de personas de Haití (82.952 en todo el año), este 2022 aumentaron las provenientes de Venezuela (68.575), seguidas por personas haitianas (6.359), ecuatorianas (4.088), cubanas (3.707) e incluso colombianas (1.756), nacionalidad que escaló a la quinta posición en este listado pese a que en todo 2021 solo 169 connacionales habían hecho este viaje, ocupando la posición 20.



“La población migrante y refugiada proveniente de Venezuela presenta la particularidad que es una migración sin capacidad de pago para sortear los altos costos necesarios para traspasar las fronteras, lo que agudiza los riesgos y vacíos de protección a sus derechos”, señaló Camargo.



La Defensoría también alertó por menores de edad que están haciendo el viaje, este año van 14.571, algunos de ellos sin compañía de adultos, lo cual es especialmente crítico. “No existen mecanismos de verificación del parentesco de los niños, niñas y adolescentes migrantes con los adultos acompañantes, lo que los puede exponer a trata de personas, explotación sexual o laboral, matrimonio servil, entre otras”, alertó el defensor.

¿Por qué aumentó la migración?

El recorrido incluye trochas por zanjas de barro. Foto de archivo. Foto: AFP

Según Pappier, el incremento de migrantes se explica en los cambios en políticas migratorias de México y países de Centroamérica, que ahora piden visas “por presión de Estados Unidos, que intenta impedir que migrantes venezolanos, entre otros, lleguen en avión a estos países y luego soliciten asilo en Estados Unidos. Esta política ha impedido que los migrantes puedan tener una forma legal, segura y ordenada de llegar y ha causado un aumento dramático en el flujo migratorio en el Darién, que pone en riesgo la vida de decenas de miles de personas”.



Camargo, por su lado, comentó que desde 2021 se presentó un aumento significativo en parte por la crisis social y económica que generó la pandemia, “así como el ascenso de brotes xenofóbicos en países de acogida como Chile y Brasil, contra personas de origen haitiano y cubano. Otro aspecto que motivó el aumento fue la expectativa generada con la transición de gobierno en Estados Unidos, lo que suponía una flexibilización de las políticas migratorias”.



La última creencia ha sido un error pues aunque el abordaje de la migración del gobierno de Joe Biden es distinto al del expresidente Trump, las políticas de contención al ingreso irregular de migrantes siguen vigentes y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró casi 2,5 millones de detenciones de inmigrantes indocumentados desde el 1.° de octubre del 2021 hasta el 31 de agosto de 2022, junto con más de 1,3 millones de expulsiones en el mismo periodo.



Además, Estados Unidos ha advertido que este año han sido detenidos 116.000 colombianos intentando entrar por 'el hueco', 25 de ellos están en el Terrorist Screening Dataset, que reporta a personas que tienen o tuvieron algún lazo con grupos terroristas, por lo que esta migración es para el país norteamericano también un tema de seguridad.

La crisis humanitaria tras las cifras

Integrantes de Médicos Sin Fronteras brindan atención humanitaria a migrantes tras cruzar el Darién. Foto del 2 de febrero del 2022. Foto: Oliver Barth/MSF

El tránsito irregular termina en un incumplimiento de normas migratorias y además tiene detrás una crisis humanitaria de grandes proporciones.



De un lado, las redes de tráfico de migrantes se lucran y se aprovechan de personas que no pueden emigrar por vías legales; de otro están los riesgos propios de la selva y también de las bandas criminales que acechan en el paso.



Luis Eguiluz, coordinador general de Médicos sin Fronteras en Colombia y Panamá, señaló que en 2022 han atendido 21.996 consultas médicas y 1.571 consultas de salud mental en la zona. “La mayoría de las patologías han sido enfermedades en la piel y dolores en el cuerpo, diarreas, infecciones respiratorias y enfermedades en el sistema digestivo. En salud mental, es común encontrar personas con mucho estrés postraumático, síntomas ansiosos o en situación de duelo por la pérdida de algún familiar en la selva”, contó.



Relató así mismo que muchas mujeres informan haber sido violentadas sexualmente en el camino, “algunas refieren haber sido abusadas sexualmente más de una vez por grupos de delincuencia, también hemos atendido casos de menores de edad abusadas”, explicó, y añadió que los riesgos físicos relacionados con jornadas tan extenuantes están además asociados “con deshidratación así como afectaciones cutáneas y laceraciones en las extremidades tan severas que en muchos casos les impiden continuar con el camino”.

Piden a los países tomar medidas



Atender esta situación no le corresponde a un solo país, recordó el defensor Camargo, quien reseñó que sería importante que los países de origen, tránsito y acogida establezcan acciones coordinadas para garantizar “una movilidad humana con base en los principios del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, ya que ningún Estado está en capacidad de abordar por sí solo el tema migratorio, dada su naturaleza transnacional y multidimensional”.



Eguiluz enfatizó además que los migrantes deberían poder transitar entre Colombia y Panamá por rutas seguras, “nadie debería afrontar lo que afrontan nuestros pacientes solo por pretender migrar. Migrar no es un delito y lo que hemos visto en poco más de un año que llevamos trabajando en el Darién es una crisis humanitaria que necesita una atención especial por parte de gobiernos y comunidad internacional”.

‘El infierno se quedó corto delante de lo que yo pasé’

Atención a migrante que cruzó la frontera por el Darién este año. Imagen de referencia. Foto: Oliver Barth/MSF

Alejandro*, un venezolano de 33 años que atendió Médicos Sin Fronteras en Panamá, le contó a esta ONG el calvario que vivió junto a su esposa y su hijo de 9 años intentando cruzar el Darién. Antes de la pandemia vivían en Perú, pero la situación económica durante la emergencia sanitaria se tornó tan difícil que decidieron intentar llegar a Estados Unidos.



'Lo peor que yo he hecho en mi vida ha sido cruzar la selva del Darién'



Antes de cruzar a Panamá, estaba en Colombia, en Pereira. En el 2020 llegué caminando desde Perú, habíamos emigrado para allá en el 2017. Mi esposa y yo estábamos trabajando, nos iba bien hasta que llegó la pandemia, en ese momento pensé: ‘si me quedo, se va a acabar la comida, el dinero y ahí va a ser peor’. Entonces mi esposa se quedó en Perú con nuestro hijo y el dinero que teníamos, yo me fui caminando solo hasta Colombia y cuando comenzaron a salir los autobuses internacionales, ellos me alcanzaron.



En Pereira conseguí trabajo y pasamos allí cerca de un año y medio, pero ya teníamos planes para irnos a EE. UU. Yo pensaba que el Darién era difícil pero no que era lo peor del mundo. Yo creo que el infierno se quedó corto delante de lo que yo pasé con mi esposa y mi hijo. Si yo pudiese retroceder el tiempo, no pasaría esa selva, no se lo recomiendo a nadie.



Al tercer día en la selva pensé que me iba a morir, era el último en el grupo, mi esposa lloraba, mi hijo lloraba. Un día casi nos lleva el río a mí y a mi hijo, si él se hubiese ahogado, yo me hubiese ahorcado y más atrás mi esposa porque no hubiésemos podido soportarlo.



Ya ni sé cuántos días pasamos en la selva. Me quedé solo porque supuestamente cuando ya estábamos llegando, escuchamos una lancha, eran pescadores que estaban abriendo un hueco en la orilla para enterrar a alguien que se ahogó. Les pedimos que nos llevaran y al principio dijeron que no, luego se les ablandó el corazón y dijeron que podían llevar solo a mujeres y a niños. Mi esposa llorando se pudo montar con nuestro hijo.



Del grupo nos quedamos cuatro y seguimos el camino. El barro era impresionante, hacía que te cayeras muchas de veces, en una de esas me golpeé la rodilla y como no podía caminar bien, me dejaron solo. Esa noche hasta aluciné, soñaba que los árboles me iban a caer encima. Lloraba. Ahí me quedé hasta las 5:30 de la mañana. Apenas amaneció, me levanté y seguí. Tomé agua de río en la mañana y al mediodía y en la tarde, porque no tenía absolutamente nada qué comer. Caminaba y caminaba y llegaba al mismo sitio. En momentos sentí tanto desespero que quería que apareciera un caimán y me tragara.



En un instante se me ocurrió meterme por el río y así fue que llegué. Lo peor que yo he hecho en mi vida, durante mis 33 años, ha sido cruzar la selva del Darién.

Ahora los planes son llegar a Estados Unidos a trabajar y poder encontrar esas oportunidades que busco. A veces quisiera regresarme a mi país y vivir tranquilo, ¿pero cómo si no tengo dinero?, ¿de qué viviría mi hijo en Venezuela? De momento veo el futuro muy duro.



