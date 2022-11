Juan Ramón Caramillo, víctima de la agresión por parte del funcionario de Migración Colombia, reveló más detalles sobre el incidente que ocurrió en el aeropuerto El Dorado y mencionó que los malos tratos habrían iniciado por su color de piel.



El hombre publicó un video en su cuenta de YouTube, en el cual mostró sus heridas y contó su versión de los hechos.

“Quiero mencionar que la discusión se debe direccionar hacia el racismo estructural que existe en este país, porque ese funcionario me trató de forma grosera, yo creo que es por mi color de piel”, inició contando.



De acuerdo con su testimonio, él intentó varias veces realizar el chequeo biométrico que tiene Migración; sin embargo, no fue posible.

Ante la situación, Juan le pidió ayuda, en repetidas ocasiones, al funcionario, quien posteriormente se convirtió en el agresor, pero el hombre no le ayudó.



Debido al inconveniente, Juan Ramón Caramillo aseguró que tuvieron un fuerte intercambio de palabras. No obstante, no se imaginó que fuera a ocurrir un incidente del tal magnitud.



Mientras estaba haciendo la fila, llegó el funcionario con un supervisor, quien sí estaba con una actitud conciliadora. Pero, lastimosamente, el agresor no tenía las mismas intenciones.



El hombre, identificado como Jaime Adolfo Sánchez, le dio un puño en la cara y le reventó el labio inferior. El hombre confesó que pensó en responder el golpe, pero no lo hizo.

Hombre mostró sus heridas en el video de YouTube. Foto: YouTube: Juan Ramón Camarillo Peñaranda

“Yo estoy seguro, y esto sí lo firmo donde sea, que si soy yo quien le da un puñetazo a él, yo en este momento estuviera en una URI, no tengo la menor duda”, aseguró también Camarillo.



Luego del puñetazo, Juan contó que se le cayeron los audífonos y cuando intentó recogerlos, el funcionario le dio una patada.



El hombre, además, aseguró que va a poner la denuncia ante la Fiscalía y responsabiliza al señor Jaime Adolfo Sánchez y a Migración Colombia por no evitar la situación.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias