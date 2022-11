Sandra Barba, la mujer que grabó el incidente ocurrido con un funcionario de Migración Colombia este 24 de noviembre, contó lo que sucedió antes de empezar a grabar.

De acuerdo con el testimonio de la viajera que llegaba de Brasil, el sistema biométrico de la entrada internacional no funcionaba. Por lo tanto, fue donde el funcionario para solicitar ayuda.



Sin embargo, no recibió respuesta. “En ese momento hay otro ciudadano colombiano con el mismo problema. Él le hace la consulta al funcionario, y en ese momento hay un cruce de palabras, en el que el funcionario empieza a atacar verbalmente al ciudadano”, le contó Barba al noticiero de ‘Red+’.



Luego de la agresión verbal, tanto ella como Juan Ramón Caramillo se dirigen a hacer una fila para realizar el ingreso al país, pero el funcionario se devuelve a golpear al ciudadano.

“Se va, furioso, trae a otro funcionario, estamos en la fila esperando que nos atienda el agente, y el funcionario viene y le pega un puño en la cara al ciudadano”, recordó la mujer.



Después de ese suceso, Sandra Barba decide sacar el celular y grabar el acto de violencia e intolerancia que se estaba presenciando.



“Empiezo a grabar, y el funcionario empieza a agredirlo verbalmente. Le dice porquería y le mete una patada en la espalda. Ahí ya estoy grabando y es el video que ustedes lograron ver”, dijo Barba al mencionado noticiero.

En ese momento, el funcionario también la intenta agredir. Por lo que interviene, una mujer también de Migración Colombia y le dice a Barba que se calme.



“Empieza a decirme que me calme y, digo, es que me parece inconcebible que los funcionarios no calmen a su compañero y me calmen a mí cuando soy una ciudadana que está viviendo un momento absolutamente violento”, recordó.



Por último, finalizó: “Fui testigo de toda la conversación que tuvo el ciudadano con el funcionario, simplemente el funcionario empezó a tratarlo mal. No sé, se levantó con el pie izquierdo y cree que eso le da derecho a empezar a ofender y a tratar mal a las personas”.

#EnVivo | Investigan la agresión de un funcionario de Migración Colombia a pasajero en el aeropuerto El Dorado.



Informa: @fabianforeroba1



Siga nuestra emisión en los canales 107 y 1007 HD de Claro o en vivo ➡https://t.co/b2arTxfkPv pic.twitter.com/pNAHTWEfx5 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 24, 2022

