El 24 de noviembre se conoció una denuncia pública sobre un caso de agresión hacia Juan Ramón Camarillo. Un funcionario de Migración Colombia le dio un puñetazo en la cara y una patada.



Tras la creciente polémica, EL TIEMPO conoció que Juan Camarillo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y la opinión que tiene con relación a la sanción del funcionario.



De hecho, el ingeniero espera que la justicia actúe y pidió que fueran revisadas todas las grabaciones del aeropuerto.

De acuerdo con las declaraciones de Juan Camarillo a EL TIEMPO, el incidente comenzó cuando él intentaba realizar el trámite para ingresar al país en el aeropuerto El Dorado.



“Yo tengo el registro de migración por biometría, cuando hice el registro, me reconoció, pero la puerta no abrió”. El hombre de 32 años aseguró que después de eso intentó varias veces, pero no fue posible concluir el procedimiento.



En ese momento se dirigió al cubículo para solicitar ayuda. “Yo le entregué el pasaporte, él me preguntó si ya había hecho el registro”. A lo que Juan le respondió que sí.



Según menciona, después de su respuesta, el posterior agresor le contestó de una “manera grosera y displicente”, indicando que haga el registro en todas las máquinas del lugar.



Camarillo decidió hacer el proceso. Sin embargo, nuevamente no fue posible. Razón por la cual volvió donde el funcionario para saber el paso siguiente.

Según relató Camarillo, el funcionario lo gritó y empezaron un intercambio de palabras. “Yo reacciono ante los insultos y el maltrato. Como yo menciono un maltrato al que yo asocio con el racismo”.



Luego de la discusión, el funcionario salió del cubículo y se acercó a Juan con una “actitud provocadora”. La discusión terminó cuando el agresor fue por un supervisor de Migración Colombia.



Cuando regresó, Juan afirmó que el otro funcionario llegó con “actitud conciliadora” y le dice que puede poner una queja. Sin embargo, cuando se dirige a poner la queja, el posterior agresor lo insulta y le da un puñetazo en la cara.



Camarillo contó que en ese momento se le cayeron los audífonos y cuando los fue a recoger, el señor le dio una patada.



Después del incidente, el hombre declaró que no ha podido dormir bien, “por el estrés, por la situación y hay ciertas posiciones que el dolor en la pierna me afecta”.

¿Qué pasó cuando lo llevaron a las oficinas de Migración Colombia?

De acuerdo con el relato de Camarillo, en la oficina de Migración Colombia puso la queja y habló con una mujer que, según él, era la superior.



“La mujer me ofrece disculpas y con una actitud medio intimidante me dice que yo no debí insultarlo. A lo que yo respondí que no es proporcional una patada y un puñetazo a cualquier tipo de insulto”, recordó Juan.



Y agregó: “Las personas fueron amables, pero, con el pero de que los comentarios que me hicieron fueron intimidantes. Como diciendo bueno, que sí que yo había… -palabras más, palabras menos- justificando lo que había pasado”.

Luego de poner la queja, Juan salió para su casa y recibió una llamada de un representante de Migración Colombia, quien se disculpó y afirmó que iniciaría una investigación.



“Supongo que lo que quería evitar era que yo llevara el caso a instancias mayores, y pues como ya no puede evitar eso, no sé si desistió”, dijo Juan Camarillo.

Denuncia ante la Fiscalía y sanción del funcionario

Juan Camarillo le contó a EL TIEMPO que este 25 de noviembre interpuso la denuncia ante la Fiscalía.



“Se hicieron las valoraciones de las lesiones personales y la Fiscalía tomó la denuncia. Yo hice un relato un poco más detallado”, afirmó.



Además, pidió que fueran “revisadas todas las grabaciones en el aeropuerto, las cámaras y que sean recopilados todos los videos que están circulando en redes.

Ante la sanción del funcionario, Camarillo dijo que le da “embarrada que se quede sin salario, pero cada quien debe ser responsable de las acciones que toma”.



“Yo quiero decir que Migración Colombia también tiene responsabilidad en el hecho, porque en ningún momento atajaron al agresor”.



Y finalizó de manera contundente: “No es que me alegre, me es indiferente, pues si esa son las consecuencias provisionales que sean. Y pues eso no quita las sanciones que pueda tener penalmente, como resultado la denuncia que puse hoy en la fiscalía”.

