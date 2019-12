Migración Colombia expulsó a un señalado espía del Presidente Duque

Migración Colombia expulsó este martes a Miguel Ángel Calderón Quintero, un ciudadano venezolano de 39 años que trabajaba en Rappi, contaba con un permiso especial de permanencia en el país, y quien había sido detenido hace una semanas.

Cuando fue capturado, el pasado 22 de noviembre, las autoridades informaron que esto se debía a que estaba "tomando fotografías y videos de la casa del Presidente Iván Duque, así como de su esquema de seguridad". También dijeron que a Calderón "se le venía haciendo un seguimiento de tiempo atrás".

Aunque las autoridades lo calificaron como "espía", en el proceso su defensa y el mismo detenido, dijeron que los hechos se dieron a las 2 de la tarde, cuando se encontraba en el barrio San Cristóbal Norte realizando un domicilio y, en el trayecto a su casa, en Usaquén, se encontró con las manifestaciones en medio del paro nacional.



En medio de esas manifestaciones, aseguró, hizo grabaciones con su celular y "sin haber cometido ningún delito", fue detenido por los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia (Dipol).



Esa detención fue calificada por su defensa como "arbitraria" pues, como le dijo a EL TIEMPO a finales de noviembre, "en el video, él simplemente graba unos edificios y dice ‘aquí vive el Presidente’. Es una grabación ingenua. Las redes sociales están llenas de videos del edificio donde vive el Presidente, subidos por otras personas. Si eso es espionaje, entonces todos somos espías”,

El 25 de noviembre un juez frenó su expulsión concediéndole una medida cautelar en medio de un proceso de tutela, medida que lo dejó también en libertad. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia se opuso afirmando que el juez que le concedió la medida cautelar no tuvo en cuenta que la expulsión se fundamentó en las causales permitidas, como la de realizar "actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad sociales y la seguridad pública".



Miguel Ángel Calderón Quintero afirmó que la expulsión afectaría sus derechos fundamentales, no sólo porque no se le había respetado el debido proceso, sino que además al ser expulsado sería separado de su núcleo familiar y de su hija menor.

Pero este lunes el juzgado 63 penal municipal con función de control de garantías tomó una decisión de fondo sobre el caso de Calderón, y permitió su expulsión.



Según el juez, "el análisis sobre la unidad familiar, de ninguna manera se sobrepone al ineludible deber de las autoridades por proteger el interés público y asegurar la vigencia de un orden justo, ni a las consecuencias que se derivan para el extranjero que ha incumplido con los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución y la Ley, tal y como lo acreditó la entidad demandada".



Dice el juez que Migración Colombia entregó "los soportes que sirvieron de presupuesto para la adopción de la referida determinación de expulsión y que sobrevienen al incumplimiento de unas obligaciones que tenía como residente del territorio colombiano, aunado a que se trata de una facultad discrecional de Migración Colombia".



El juez también afirmó que si lo que el ciudadano busca es anular la decisión de Migración Colombia sobre su expulsión, en lugar de una tutela puede acudir a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.



"Existen elementos de juicio suficientes para denegar el amparo solicitado, pues en primer lugar, no se evidencia que en el procedimiento adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia se haya adoptado determinaciones caprichosas o arbitrarias, sino que por el contrario lo decidido es producto del adelantamiento de una actuación administrativa".



