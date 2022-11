En horas de la tarde de este 24 de noviembre, se conoció un video en el que un hombre de 32 años de edad fue agredido por un funcionario de Migración Colombia, la entidad pública que se encarga de llevar el control de la entrada y salida de los extranjeros en el país.

Los hechos quedaron registrados en un vídeo en el que se observa cómo el funcionario le pide agresivamente a la mujer que estaba grabando que no lo siguieran haciendo, mientras golpeaba a patadas al hombre que se dirigía hacía a Colombia.



El ingeniero Juan Ramón Caramillo que fue la víctima del acontecimiento por parte del empleado de Migración Colombia, se pronunció en su Twitter y dio a conocer algunos de los momentos que vivió.

Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me volví famoso por un cavernícola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, escribió el hombre en su cuenta de Twitter.



La indignante situación también fue rechazada por Migración Colombia, quien señaló que abrirán una investigación conforme a la ley.



De hecho, Juan Ramón Caramillo manifestó que esperará que la justicia tome cartas en el asunto: “Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más”.

Por último agradeció a su familia y manifestó que cuando los otros dos funcionarios lo llevaron a otra zona del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, lo trataron bien.



“También debo decir que agradezco a mis amigos, conocidos, ex compañeros de universidad y ex compañeros de trabajo que estaban pendientes llamándome. Dentro de migración me trataron bien y me orientaron para que pusiera la queja”, finalizó.

Reacción de Gustavo Bolívar

Ante las declaraciones de Juan Ramón Caramillo, Gustavo Bolívar dijo: "Me parece grave lo que te hizo ese funcionario. Una persona agresiva e intolerante no puede trabajar en una entidad q debe servir a la gente".



Y ofreció disculpas: "@JuanRaCamarillo en Nombre del Proyecto político al que pertenezco, te ofrezco excusas y pido a @MigracionCol que tome cartas en el asunto".

Me parece grave lo que te hizo ese funcionario. Una persona agresiva e intolerante no puede trabajar en una entidad q debe servir a la gente.@JuanRaCamarillo En Nombre del Proyecto político al que pertenezco, te ofrezco excusas y pido a @MigracionCol que tome cartas en el asunto https://t.co/ihWR0aKb2E — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 24, 2022

