Minuto a minuto: los secretos de la caída del feminicida de Michel Dayana González

Este mediodía del miércoles, EL TIEMPO conoció la línea de tiempo que construyó la Policía Nacional y la Fiscalía General para presentar ante un juez, los hechos y movimientos que llevaron a Harold Andrey Echeverry, de 40 años, a aceptar los cargos que se le imputaron ayer, por la muerte de Michel Dayana González, de 15 años, en Cali, Valle del Cauca.



Echeverry aceptó los cargos de feminicidio agravado y y hurto calificado y agravado por lo que podría enfrentar una condena de 60 años de prisión.



El minuto a minuto

7 de diciembre:

Harol Andrés Echeverry, presunto autor del feminicidio de Michel Dayana González. Foto: X: @SeguridadCali

8:00 p.m. Hora promedio en la cual se registró el rapto de la menor Michel Dayana por parte de Harold Andrey Echeverry Orozco, vigilante del taller Car Center, en el barrio San Judas de Cali.



11:02 p.m. Al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de la Policía Metropolitana de Cali, se reporta por medio de redes de apoyo y solidaridad la posible

desaparición de una menor. Se envían unidades de cuadrantes.



11:05 p.m. Despliegue de capacidades de todas las áreas de la Policía . Sijín, inteligencia, Gaula y vigilancia urbana en la zona de posible desaparición. Contacto directo con el padre de la menor, ampliando información del suceso.

8 de diciembre:

00:00 p.m. Se conforma cápsula investigativa desplegando la operación Justicia, con todo el músculo técnico y humano de investigación criminal e inteligencia, direccionada por el general Daniel Gualdrón, con un total de 152 funcionarios expertos.



10 a.m. Propietario del taller Car Center abre el establecimiento, encontrando vestigios de sangre, ante lo cual informa a unidades policiales, que llegan al lugar para los actos urgentes.



11 a.m. Se desplaza hasta el taller un equipo de criminalística Sijín y se realizan verificaciones desde Inteligencia policial y Gaula, hallando primeras evidencias (calzado de la menor y muestras hemáticas).



12.30 p.m. Aún sin tenerse evidencia de la ubicación de la menor, se realiza acompañamiento al padre Genaro González, quien reporta el caso - sistema de información red de desaparecidos (SIRDEC).



2 p.m. Al taller, arriba laboratorio de criminalística, logrando hallazgo de cuerpo desmembrado, que correspondería al de la menor y hallando lementos materiales probatorios (martillo, discos y sierra), así como evidencia traza.



4 p.m. La fijación y búsqueda de EMP y EF, permitió obtener argumentos técnico-científicos, para identificar a Harold Echeverry como ejecutor del crimen. Las coordinaciones con Fiscalía conllevaron a expedir su orden de captura en tiempo récord.



7:30 p.m. La administración de fuentes humanas y técnicas arrojan indicios de posibles intentos del criminal, por salir de Cali y del país, llevando consigo tapabocas y

gorra para ocultar su rostro. Se ofrece recompensa pública.



8 p.m. Se totalizan 11 entrevistas a posibles testigos y círculo del victimario, como feligreses de un culto religioso al que pertenecía. Se procesaron más de 500

llamadas, todas verificadas.



9:30 p.m. Se crea un cerco con unidades en terreno, geolocalizando 12 inmuebles que podría frecuentar el sujeto. Las coordinaciones con autoridades ecuatorianas, lo

obligaron a redireccionar su “plan de escape” a ese país.

Velorio por Michel Dayana González en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga El Tiempo

9 de diciembre

8 a.m. Ingeniería social permite identificar más de 318 perfiles de redes sociales (inteligencia digital). Análisis morfológico del sujeto, mediante datos disponibles,

creando un perfil criminal.



10 a.m. Medicina Legal determinó técnicas macabras utilizadas para desmembrar el cuerpo. Llegan 5 denuncias de nuevas posibles víctimas de violencia sexual del sujeto.

Michel Dayana González Sierra, es la joven asesinada. Foto: Suministrada por autoridades

10 de diciembre

10 a.m. Mediante análisis de inteligencia, frente al arraigo familiar y círculo cercano, se desplazaron 4 equipos interdepartamentales de búsqueda en Valle del Cauca, Tolima, Meta y Cundinamarca.



3 p.m. Fuente humana y capacidad técnica, permitió establecer su llegada a Chicoral (Tolima), saliendo en motocicleta hacia el centro del país. Se establece equipo de seguimiento en todo el territorio nacional.

11 de diciembre

6 a.m. Se inspeccionó residencia de Chicoral donde el sujeto pernoctó, estableciéndose con el propietario del lugar que durmió allí durante la noche del 8, 9 y 10 de diciembre,

sin cancelar su estadía.



8:20 a.m. El rastreo de cámaras LPR por vías nacionales, permite ubicarlo el 10 de diciembre circulando por la carretera Espinal – Ibagué hacia el centro del país. Avanzan coordinaciones con concesiones viales y servicios de peajes.



9 a.m. Sujeto arriba a Villavicencio. Se determinan 7 posibles ubicaciones, definiendo equipos caracterizados con personal de investigación criminal e inteligencia y puestos de control policial.



4:22 p.m. Ciudadano llama a línea multicrimen difundida en volantes, entrando en

contacto directo con personal de la cápsula investigativa, dando a conocer su ubicación en el sector La Porfía de Villavicencio. Se orienta en tiempo real, aportando fotografías.



4: 30 p.m. Tras 10 minutos en orientación telefónica al ciudadano, personal

de la Policía materializan la captura de Harold Echeverry, ocultando su identidad con tapabocas y gorra.



4:35: p.m. Se estableció que el sujeto se hacia pasar por mototaxista para

obtener dinero y poder huir del país. Se inmoviliza la motocicleta, con la cual salió desde Cali, tras extraerla del taller donde ejecutó el crimen.



Redacción Justicia:

En X: @JusticioaET