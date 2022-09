La Fiscalía advirtió que uno de los delitos por los que esta semana fue condenada Aida Victoria Merlano Manzanero está a punto de prescribir y, de ser así, la justicia perdería la oportunidad de que ella cumpla una pena por ese cargo.



Inicialmente, el juez había fijado para el 19 de octubre la lectura de la sentencia completa contra Merlano Manzanero, pero el fiscal del caso advirtió que el delito de fuga de presos "estaría prescrito para ese momento y habría que tener en cuenta esa situación".



Durante la audiencia de sentido del fallo, que se realizó este 6 de septiembre, el juez del caso había señalado que no ordenaba la captura inmediata de la procesada por la fuga de la excongresista Aida Merlano al considerar que ella había asistido a las audiencias y no se observaba riesgo de que fuera a intentar eludir la acción de la justicia.

La excongresista Aida Merlano declaró desde Venezuela. Foto: EL TIEMPO

Luego de un receso y para evitar la prescripción, el juez adelantó la lectura de la sentencia, en la que fijará el monto de la pena a pagar y si esta será en centro carcelario, para el 13 de septiembre a las 2 de la tarde.



El abogado de Merlano pidió que fuera movida esa audiencia a otra fecha, argumentando que ya para ese día tenía prevista otra diligencia de alegatos finales ante un juzgado de Viterbo (Caldas).



A lo que el juez se negó y lo invitó a enviar a su abogado suplente. El jurista insistió y el juez señaló: "por encima del orden público realmente no puede estar la pretensión de un abogado litigante, yo me sostengo en esa fecha".



Posteriormente, el togado le preguntó si podría el 14 de septiembre y le insistió en que no había otra opción distinta a uno de esos días, pero finalmente la audiencia quedó fijada para el 13 de septiembre.

Lo que pidió la Fiscalía

En la audiencia, la Fiscalía pidió al juez que estableciera el monto de la sentencia entre los 13 y 17 años de cárcel.



Igualmente, señaló que la pena es alta y por eso cumple los requisitos para negar beneficios como la suspensión de la pena o la casa por cárcel, por lo que se tendría que ordenar una orden de captura en su contra.



A su turno, la representante de la Procuraduría dijo que la condenada no tiene antecedentes penales, pero que el caso generó gran alarma social y no se puede dar un mensaje equivocado a la sociedad.



El abogado de Merlano Manzanera insistió en que ella no tiene antecedentes penales y tiene arraigo, por lo que pidió que la sentencia no parta de la pena más alta.​

