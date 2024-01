Mercado negro de carros blindados en Ecuador estaría tras violentos robos en Colombia

El grupo élite de automotores de la Sijín de la Policía de Bogotá ubicó ayer en la madrugada en un parqueadero de Usme, cuatro de las camionetas blindadas que habían sido hurtadas en un robo masivo registrado en Suba la semana pasada.



De las 16 camionetas robadas, propiedad de la empresa Aliance Security Rent Ltda y que iban a ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección, UNP, sólo queda una por recuperar. Aunque ya van tres capturas por esos hechos, la Policía y la Fiscalía trabajan en la detención del resto de la red que protagonizó el robo incluyendo a los autores intelectuales.

Estas camionetas, que llegan a tener costos superiores a los 300 millones de pesos, tienen una característica especial, cuentan con un blindaje nivel 3 que las hace resistente a los impactos de bala de armas cortas y de fusil calibre 7.62, por lo que “son las preferidas para el traslado de personajes de la vida nacional, políticos o protegidos con un alto nivel de amenaza”, dijo a EL TIEMPO un oficial de la Policía.



Apenas unos días de que más de 20 personas participaran en ese hurto, en el norte de Bogotá dos hombres vestidos de policía intentaron en vía pública y a plena luz del día robar una blindada a un ciudadano chino y terminaron arrollados.



Estos dos hechos, que serían aislados, pusieron de nuevo en el radar público un lucrativo negocio de comercio ilegal de carros blindados que, aunque no es nuevo, tendría nuevas rutas para revender esos automotores.



La camioneta de Weng Huazhong terminó con varios impactos de bala. Foto: Archivo particular

A finales de los 90, el país ya había visto con sorpresa como los jefes de las Farc se desplazaban por la zona de despeje decretada por el Gobierno de Andrés Pastrana en el sur del país en lujosas camionetas último modelo blindadas, que habían sido robadas en varias regiones.



Para la época esos vehículos robados especialmente en la zona de frontera como Arauca, Norte de Santander y La Guajira terminaban en muchas zonas rurales aledañas a los campamentos de la guerrilla y en su mayoría eran revendidas Venezuela.



Y apenas hace dos años en marzo de 2022 fue asesinado en Cúcuta (Norte de Santander), el patrullero Carlos Daniel Castro a quien tres hombres le robaron la camioneta al servicio del entonces congresista Jairo Humberto Cristo. Los delincuentes huyeron hacia territorio venezolano.



La crisis económica en Venezuela, el cambio de trámites para los vehículos de blindaje uno y dos que entró en vigencia en 2012 en Colombia y la creciente violencia en Ecuador estaría jugando a favor de los delincuentes y abriendo nuevos mercados para el negocio ilegal.

Estas son algunas de las camionetas que fueron recuperadas por la Policía. Foto: Camilo Garzón- City TV

Posible mercado ilegal en Ecuador

EL TIEMPO accedió a información de las autoridades en la que se advierte sobre el auge en la demanda de carros blindados en Ecuador en donde el año pasado fue asesinado el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y en donde hace unos días redes criminales generaron graves hechos de violencia en Quito y Guayaquil con la fuerza del fusil, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de “un conflicto armado interno”.



Estas solicitudes de vehículos han aumentado en Esmeraldas, Guayaquil, San Lorenzo y Manta, afectadas por la violencia.



“Las autoridades como alcaldes, gobernadores, personajes de la vida pública y hasta los periodistas están pidiendo mayores medidas de seguridad y entre ellas, camionetas blindadas”, dijo a EL TIEMPO una periodista ecuatoriana.



Sin embargo los precios de esos vehículos son muy altos lo que estaría abriendo la puerta a los carros en el mercado negro en donde se venden automotores robados o en mal estado.



Algunas de las camionetas recuperadas de la UNP Foto: Estefanía Maldonado. CityTV

No lo hacen por Pasto o Tulcán, porque saben que allí los controles son mayores. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con un experto de automotores de la Policía Judicial, las blindadas hurtadas se las estarían llevando a Ecuador por Putumayo, “no lo hacen por Pasto o Tulcán, porque saben que allí los controles son mayores” y señaló que los delincuentes ‘gemelean’ la placa y los papeles, por ejemplo usando la información pública que encuentran en páginas de internet dedicadas a la comercialización de carros.



“El interesado en vender su camioneta publica datos como el nivel de blindaje, peso, color y la foto del automotor sin tapar la placa, de esa forma la ‘duplican’”, dijo el experto, quien recomendó poner solo el último número de la placa por el tema de pico y placa.



Con los datos base cambian la placa de la camioneta hurtada y con los papeles adulterados pasan la frontera: “en Ecuador llegan a ofrecer la camioneta de segunda, a un precio muy accesible y frente a la situación, el cliente cae”.



De hecho, Interpol Colombia ya trabaja con su homóloga en Ecuador para identificar casos, redes y posibles víctimas. Ecuador, además, sería un mercado creciente al que apuntan las redes criminales ante la reducción de la demanda en Venezuela que era el destino predilecto de los delincuentes.



Al tiempo que la UNP reporta una reducción en el robo de blindados bajo su responsabilidad al pasar de 18 hurtos en 2022 a 14 el año pasado, agencias blindadoras hablan del incremento en la oferta en las principales ciudades del país.

Los señalados ladrones quedaron grabados en cámaras de seguridad. Foto: Archivo particular

'Modus operandi'

Un representante de la empresa Foks Blindajes Ltda, le dijo a este diario que según datos de la Secretaría de Movilidad, solo en 2021, en Bogotá hay registro de 2.729 carros blindados, para el 2023 y “teniendo en cuenta el incremento de la inseguridad registrada en nuestro país es muy factible que esta cifra se haya duplicado”.



Coincidió en la hipótesis de las autoridades sobre el destino de las camionetas y en que es muy poco probable que, como sucede con los vehículos convencionales, los vehículos blindados se estén vendiendo por partes.



Esto porque resultaría muy costoso y complejo el desmonte inicial y la posterior instalación de las partes blindadas en otro automotor.



Añadió que por protocolo “normalmente los vehículos cuentan con un equipo de posicionamiento global GPS que no solamente da la ubicación sino que también cuenta con funciones como la de apagado de motor, entre otras. Sin embargo los delincuentes ya han avanzado en prácticas para desconectarlos".



Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto, advirtió que otra hipótesis es que esos carros estarían llegando a grupos criminales para suplantar a las autoridades en territorios apartados lo que tendrían que generar alerta en las autoridades del país.

Las camionetas recuperadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por su parte, Mauricio Sánchez, CEO de Universal Security Rental Limitada, dedicada al blindaje de carros, dijo que estos vehículos son hurtados “para cometer alguna otra fechoría corta porque se recuperan rápido” cuando los delincuentes no logran desactivar sus sistemas".



Otro de los factores que, según expertos consultados, estaría influyendo es el cambio de los trámites para los vehículos con menor blindaje que ya no se deben hacer ante la Superintendencia de Vigilancia, ante la cual se tenía que sustentar la necesidad de tener ese tipo de vehículos, y que ahora se realizan ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



En Colombia, para blindar una camioneta se necesita cumplir con una serie de requisitos ante la Superintendencia que es la que da el aval. La más importante, demostrar que la persona corre riesgo de muerte y debe sustentarlo con la denuncia y el estudio de seguridad realizado por entidades del Estado o empresa asesora, consultora autorizada por esta Superintendencia.



