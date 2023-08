En noviembre de 2014, una investigación de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado llevó a la captura del contratista cartagenero Alfonso Hilsaca Eljaude, conocido como el 'Turco' Hilsaca, por cargos de homicidio y concierto para delinquir agravados, en relación con la banda criminal 'los Rastrojos'.



Más de ocho años después, ese proceso en su contra no termina aún en los juzgados especializados de Bogotá. Su nombre volvió a aparecer públicamente, esta vez señalado de darle dinero a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

A finales de julio cuando todo estaba dispuesto para avanzar en los alegatos finales del juicio para pasar al sentido del fallo del juez, la audiencia no se pudo realizar y tuvo que ser reprogramada para finales de noviembre. Por estar tan cerca a la vacancia judicial si el caso no avanza en esa fecha el juicio quedaría para el próximo año.



La razón del aplazamiento fue la inasistencia de una abogada y la solicitud de la nueva defensa de Hilsaca de tener más tiempo para "revisar la totalidad del expediente debido a la complejidad del mismo".

La etapa final del juicio ya había tenido un aplazamiento previo a finales de mayo cuando el abogado de Hilsaca anunció que renunciaba a seguir liderando esa defensa argumentando que "su prodigado no esta conforme con su defensa técnica".



El juez tuvo que cancelar la audiencia y fijar una nueva fecha advirtiendo que de no llegar Hilsaca con un abogado se pediría un defensor de oficio para no seguir aplazando la audiencia.



Hilsaca Eljaude es procesado por dos delitos junto a Erasmo Porto Villareal, Javier Eduardo Donado Rueda y Luis Enrique Ardila Polo.



"Fue capturado Javier Eduardo Donado Rueda y el señor Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, personas vinculadas a una investigación, el primero al homicidio de Adalberto Romero Puerta, y el segundo por el homicidio del señor Edinson Ovallos Angarita, e igualmente el segundo de ellos, el conocido 'Turco' Hilsaca, por aportar la suma de 100 millones de pesos al grupo de 'los Rastrojos Costeños' que delinquen en el Atlántico”, dijo en su momento el fiscal Álvaro Sarmiento.



El funcionario añadió que se investigaron delitos cometidos por el empresario entre los años 2009 y 2010, entre ellos la financiación de grupos ilegales.



Según la investigación, Edinson Ovallos Angarita, la víctima por la que es procesado Hilsaca, era el hijo de un paramilitar. El crimen fue perpetrado en agosto de 2009, en Cartagena.



Pero el juicio por este caso ha estado accidentado. De un lado, Brayan Borré Barreto, exintegrante de la banda criminal ‘los Rastrojos Costeños’, una red que sembró el terror en Atlántico, Sucre, Magdalena y Bolívar, le pidió a la Fiscalía, en medio de una audiencia, que le garantice su seguridad para seguir declarando en el juicio.



Durante la audiencia en los juzgados especializados de Bogotá, el testigo, conocido con el alias de Tío Guillo, pidió protección antes de iniciar su declaración sobre la supuesta responsabilidad de Hilsaca en los hechos investigados. Ese mismo testigo se había negado a hablar el 13 de junio de 2019, argumentando que no tenía garantías, lo que obligó al aplazamiento del juicio. De hecho, contó que tras la audiencia de junio fue amenazado por uno de los procesados.

La mención en caso Petro

"Nicolás le recibió dinero a ese señor (Santander Lopesierra), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el 'Turco' Hilsaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento", dijo en su momento Days Vásquez la expareja de Nicolás Petro a quien la Fiscalía le imputó cargos.



En la audiencia de imputación apareció Gabriel Hilsaca hijo del Turco.



El empresario ha negado enfáticamente cualquier nexo con pagos oscuros al hijo del presidente Petro.

