Periodista que investigó caso 'Memo fantasma', en audiencia

Este martes, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, asistió a una audiencia de conciliación por una denuncia por injuria y calumnia presentada por Guillermo León Acevedo Giraldo, a quien en su investigación periodística McDermott pudo identificar como 'Memo Fantasma', un señalado narco invisible que tiene negocios inmobiliarios.



La investigación se publicó en marzo de 2020 con el título: 'El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma'.

Acevedo Giraldo ha negado cualquier vínculo con persona u organizaciones al margen de la ley, y en la audiencia de este martes, a la que Acevedo no asistió, su abogado declaró que no había ningún deseo de conciliación de su parte.



Por esa razón, la Fiscalía deberá decidir si continúa o no el caso de injuria y calumnia en contra de McDermott, delitos por los que enfrentaría hasta 6 años de cárcel.

En un total de seis artículos, InSight Crime publicó su extensa investigación que revela cómo Acevedo Giraldo, empresario con sede en Madrid, sería 'Memo Fantasma', un

exnarcotraficante y exparamilitar de las Auc. En la investigación, tres personas identificaron a Acevedo Giraldo como 'Memo Fantasma'.



El centro de investigaciones sobre crimen organizado también publicó que Acevedo estaba vinculado a una compañía de desarrollo inmobiliario conocida como Inversiones El Ciprés SA, que creó un fideicomiso con Hitos Urbanos Limitada, que tendía entre sus accionistas a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Frente a la audiencia de conciliación y el posible proceso penal contra su codirector, InSight Crime mencionó que mayo de 2020 el Fiscal General Francisco Barbosa dijo públicamente que una investigación de su oficina había confirmado que Acevedo Giraldo era el narcotraficante mencionado, y que testimonios de exparamilitares desmovilizados entre 2011 y 2012 habían llevado a los fiscales a buscar propiedades vinculadas a 'Memo Fantasma'.



Incluso, el 21 de julio de 2020 la Fiscalía publicó el boletín de prensa 34459 anunciando el embargo de predios del Bloque Central Bolívar de las Auc avaluados en cerca de 9.000 millones de pesos, en el cual el ente acusador afirma: "Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga (Santander) impuso medidas cautelares sobre 8 predios que conforman la hacienda Las Vegas, ubicada en Buenavista (Córdoba), vinculados con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma".



“No tenemos ninguna duda. Al contrario, continuamos con las investigaciones. Tenemos más de 250 horas de entrevistas y seguiremos probando que 'Memo Fantasma' es uno de los grandes narcotraficantes de Colombia”, aseguró McDermott.

