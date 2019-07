Los capítulos pendientes del caso Medimás en la Justicia

Tras más de seis años de investigaciones por las presuntas irregularidades en el manejo de millonarios recursos de Saludcoop, dos personas han sido judicializadas y las investigaciones penales siguen en la Fiscalía.



El ente acusador le imputó cargos en febrero de este año a los exdirectivos de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino Antia y Mauricio Sabogal Jaramillo por irregularidades en el trámite de recobros que fueron usados, dice la Fiscalía, para dar liquidez a la EPS, "debido a que Saludcoop no contaba con los recursos suficientes para sufragar el costo de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de salud”.

Por las presuntas irregularidades no se tomaron decisiones de fondo durante la administración del exfiscal general Eduardo Montealegre pero el caso se empezó a mover durante la gestión del exfiscal Néstor Humberto Martínez.



En diciembre de 2016 se revocaron dos decisiones de la Fiscalía que habían beneficiado a Palacino y en marzo del año pasado fue capturado. Desde entonces fue llamado a juicio por el manejo irregular de plata que tenía que ser usada en la atención de los pacientes y que se destinó a otros gastos, que incluyeron inversiones en el exterior (México y Ecuador), préstamos a socios y trabajadores y hasta pagos de deudas.Los recursos apropiados por parafiscales entre los años 2000 y 2004 ascenderían a 400 mil millones de pesos.

Por ese proceso Palacino Antia está privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá y solo está pendiente que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva un recurso presentado por su defensa para que se avance a los alegatos finales en los que la Fiscalía pedirá su condena.



Por el otro proceso por los recobros la Fiscalía acaba de acusar a Palacino y Sabogal Jaramillo, quienes en esa audiencia manifestaron en su inocencia.



El ente acusador señaló que la presidencia en cabeza de Palacino y de la vicepresidencia financiara dirigida por Sabogal Jaramillo emitió cheques para el supuesto pago de recobros por servicios prestados por Instituciones Prestadores de Salud (IPS) que se hicieron al Fosyga.



“La práctica fue diseñada, proyectada y direccionada por la vicepresidencia financiera, a cargo de Mauricio Sabogal, y solo podía autorizarla la presidencia ejecutiva”, dijo la Fiscalía.



Añadió que cuando Sabogal salió del cargo, Palacino asumió la vicepresidencia financiera al tiempo que era el presidente. Esto lo hizo entre diciembre de 2010 y mayo de 2011.



Se identificaron, dice la Fiscalía, 3.030 recobros que no superaban el millón de pesos, que fueron cobrados a Fosyga entre 2010 y 2011 y se encontró que “hubo 2912 recobros improcedentes”.



El organismo indicó que se ordenó girar masivamente cheques que no se iban a entregar a sus destinatarios, porque además no había como cubrirlos, y que la idea era que con ese giro se diera la apariencia de que ya se la había pagado a la IPS cuando en realidad no se había hecho. Legalmente solo se puede cobrar al Fosyga lo que ya se le ha pagado a la IPS.

Aunque en agosto de 2014 la Fiscalía llamó a interrogatorio a 9 exdirectivos de Saludcoop, fuentes del ente acusador señalaron que hasta ahora se encontraron indicios de irregularidad contra las dos personas que ya fueron imputadas y que las investigaciones continúan.

Tres líneas de investigación en la Fiscalía

En la actualidad, en el cuarto piso de la Fiscalía hay un equipo de fiscales encargados de la corrupción en la salud que cuenta pon peritos e investigadores que mantienen las investigaciones.



Allí se mantienen tres líneas abiertas, la primera de la administración de Palacino que está priorizada, la segunda relacionada con irregularidades en la liquidación y la tercera sobre Cafesalud y Medimás. En los tres escenarios la Fiscalía ha encontrado patrones de comportamiento que serán judicializados.



Durante el funcionamiento de la EPS Saludcoop, las actuaciones irregulares habrían ocurrido a través de su holding empresarial con la adquisición de bienes muebles e inmuebles al servicio de diversas empresas. Una vez intervenida por orden de la Superintendencia Nacional de Salud, posiblemente se contrataron IPS con enormes sobrecostos, a través de una modalidad denominada “por presupuesto”.



Ordenada la liquidación de Saludcoop, los usuarios fueron asignados a Cafesalud EPS, en donde se habría replicado la práctica que presuntamente enriqueció a diversos prestadores (clínicas incluso fachada).



En la enajenación de Cafesalud y el surgimiento de Medimás EPS se han suscitado diversas controversias societarias y posible apropiación de recursos a través de las empresas que tienen participación indirecta en esta entidad (socios de Prestnewco sociedad propietaria de Medimás), se han detectado posibles anticipos que no están debidamente justificados e incumplimiento en el pago del precio de la venta de ese activo de Saludcoop, lo que dificulta el pago de valores que debe esa entidad a los prestadores de salud, quienes son directos afectados.



El mismo grupo de investigaciones de la Salud ya le imputó cargos a Eva Katherine Carrascal Cantillo, ex Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, quien fue el agente interventor de Saludcoop EPS, luego presidente de Cafesalud EPS y quien tenía negocios particulares vinculados integralmente a la salud.



Ellos están vinculados a una investigación por agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales; proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red, y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados.



También se les investiga por incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación y facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado.

Procesos pendientes en la Contraloría

Igualmente sigue en indagación el caso de Everardo Mora, quien era jefe de la oficina de Vigilancia Fiscal de la Contraloría en épocas de Julio César Turbay Quintero. De ese despacho público saltó a Saludcoop, luego de tomar decisiones que favorecieron a la EPS.



En su momento, la oficina de Mora no encontró mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal contra Saludcoop. Y en el 2008 firmó una auditoría que certificó, con algunas glosas, “el adecuado comportamiento operacional” de esa EPS. Casi con los mismos elementos de juicio, la Contraloría de Sandra Morelli inició un proceso de responsabilidad fiscal contra Saludcoop por presunto manejo irregular de dineros de la salud pública que ascienden a $ 2 billones.



Indicaron que sobre los bienes de Palacino y la empresa no se han tomado decisiones al tener en cuenta que hay decisiones de embargo de la Contraloría.

Las demandas contra el Estado

Por otro lado, estos años de intervención también han dejado por el camino demandas contra la Nación. En la actualidad, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado tiene registro de 4 demandas activas y una terminada contra el Estado por este tema.



Entre las demandas que continúan, una es del Instituto Radiológico del Sur, que demandó a la Superintendencia de Salud por la liquidación de Saludcoop, tras de la cual no se le reconoció ni se le pagó al instituto la totalidad de la deuda que tenía Saludcoop con la entidad. Esta demanda tiene pretensiones de $ 108.518.666



Otra demanda es de la DIAN también contra la Supersalud, que dice que varias resoluciones emitidas por la Superintendencia causaron un daño económico . En ese caso la DIAN tiene pretensiones de $ 461.976.975.



Además hay una acción popular contra la Supersalud y el Ministerio de Salud interpuesta por el congresista Jorge Robledo y otros por presuntas irregularidades en la adjudicación de la venta de Cafesalud. En este caso aún no se han definido las pretensiones económicas.



Así mismo hay activo un proceso de acción de cumplimiento interpuesto contra la Supersalud por una persona que solicita se cumpla con la liquidación de Cafesalud, pues, aduce la demanda, la Supersalud negó el proceso de desmonte de la EPS mediante un acto administrativo. En este caso tampoco se han definido las pretensiones económicas.



Además, Carlos Gustavo Palacinio tiene un proceso activo en contra de la Superintendencia de Salud por violación al debido proceso administrativo, cuyas pretensiones ascienden a $1.914.894.963, este está en segunda instancia con fallo favorable para los intereses de la Nación.



Así mismo, Palacino tiene otro proceso en contra de la Contraloría alegando ilegalidad del acto administrativo que le impuso una sanción en ejercicio del control fiscal, con pretensiones por valor de $40.784.020.362, el cual se encuentra en segunda instancia con fallo favorable a los intereses de la Nación. Pero está pendiente por resolverse en el Consejo de Estado una apelación de Palacino a la decisión que favorece a la Nación.



Y también hay un proceso en contra de la Procuraduría en el que el expresidente de Saludcoop dice que el acto administrativo que le impuso una sanción disciplinaria es ilegal, en su demanda Palacino tiene pretensiones por valor de $639.897.554, el cual se encuentra en segunda instancia con fallo favorable en primera instancia.



Igual que el proceso contra la Contraloría, en el Consejo de Estado está pendiente resolver la apelación de Palacino a la decisión que favorece a la Nación en el caso de la sanción de la Procuraduría.

Este artículo hace parte del informe especial 'Autopsia de un muerto anunciado llamado Medimás'. Puede leerlo completo aquí.